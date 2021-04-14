Koronavirüs vakalarının rekor kırdığı İstanbul'da toplu taşımalarda yaşanan yoğunluk endişe veriyor!

İsmet Karadeniz de, "Ben şimdi tramvaya bineceğim, tramvayda kalabalık, şu an boğuluyorum, nefes alamıyorsun. Böyle kısıtlama olmaz" diye konuştu. Onur Ali Usta ise, "Sıkıntı yaşayanlardan bir tanesi de benim, işe geç kaldım" diye konuştu.



