Koronavirüs vakalarının rekor kırdığı İstanbul'da toplu taşımalarda yaşanan yoğunluk endişe veriyor!
Koronavirüs vakalarının son haftalarda katlanarak arttığı İstanbul'dan tedirgin eden görüntüler geldi. İstanbul'da sabah işe gidiş ve akşam işten dönüş saatlerinde toplu ulaşımda yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlar duraklarda ve taşıtlarda sosyal mesafe kuralına yaşanan yoğunluk nedeniyle özen gösteremiyor.
14.04.2021 10:28
- Son Güncelleme: 14.04.2021 10:30
İstanbul'da sabah işe gidiş ve akşam işten dönüş saatlerinde toplu ulaşımda yoğunluk yaşanıyor.
Cevizlibağ'da sabah işe giden İstanbullular toplu ulaşımda yoğunluk yaşadı. Cevizlibağ'da metrobüs ve tramvay duraklarının kalabalık olduğu görüldü. Metrobüsten inenler yine merdivenlerde kalabalık oluştururken tramvay duraklarında ise bekleyenlerin birçoğunun sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.