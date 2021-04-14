RAMAZAN İMSAKİYE
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Koronavirüs vakalarının rekor kırdığı İstanbul'da toplu taşımalarda yaşanan yoğunluk endişe veriyor!

Koronavirüs vakalarının son haftalarda katlanarak arttığı İstanbul'dan tedirgin eden görüntüler geldi. İstanbul'da sabah işe gidiş ve akşam işten dönüş saatlerinde toplu ulaşımda yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlar duraklarda ve taşıtlarda sosyal mesafe kuralına yaşanan yoğunluk nedeniyle özen gösteremiyor.

14.04.2021 10:28 - Son Güncelleme: 14.04.2021 10:30
Koronavirüs vakalarının rekor kırdığı İstanbul'da toplu taşımalarda yaşanan yoğunluk endişe veriyor!

İstanbul'da sabah işe gidiş ve akşam işten dönüş saatlerinde toplu ulaşımda yoğunluk yaşanıyor.

Cevizlibağ'da sabah işe giden İstanbullular toplu ulaşımda yoğunluk yaşadı. Cevizlibağ'da metrobüs ve tramvay duraklarının kalabalık olduğu görüldü. Metrobüsten inenler yine merdivenlerde kalabalık oluştururken tramvay duraklarında ise bekleyenlerin birçoğunun sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

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Koronavirüs vakalarının rekor kırdığı İstanbul'da toplu taşımalarda yaşanan yoğunluk endişe veriyor!

Toplu ulaşım araçlarından inenler üst geçitte de yoğunluk oluşturdu. Otobüslerin ve otobüs duraklarının ise sakin olduğu görüldü.

Koronavirüs vakalarının rekor kırdığı İstanbul'da toplu taşımalarda yaşanan yoğunluk endişe veriyor!

Metrobüsten inen Raif Demir, "Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde Cevizlibağ'a geliyorum. Metrobüs yoğun, biraz kalabalık bu günlerde" dedi.

Koronavirüs vakalarının rekor kırdığı İstanbul'da toplu taşımalarda yaşanan yoğunluk endişe veriyor!

İsmet Karadeniz de, "Ben şimdi tramvaya bineceğim, tramvayda kalabalık, şu an boğuluyorum, nefes alamıyorsun. Böyle kısıtlama olmaz" diye konuştu. Onur Ali Usta ise, "Sıkıntı yaşayanlardan bir tanesi de benim, işe geç kaldım" diye konuştu.


Koronavirüs vakalarının rekor kırdığı İstanbul'da toplu taşımalarda yaşanan yoğunluk endişe veriyor!

DOLU OTOBÜSE ALINMAYINCA ŞOFÖRLE TARTIŞTILAR
Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde işe gitmek için durakta bekleyenler, dolu olduğu gerekçesiyle İETT otobüsüne alınmadı. Duruma tepki gösteren bazı vatandaşlar şoför ile tartıştı.