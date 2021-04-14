Başka bir örneği yok! Dünya SİHA'ları TCG Anadolu'ya yerleştirme projesini konuşuyor! Türkiye'nin kapısını çalacaklar!
Dağlık Karabağ'daki SİHA üstünlüğü ile dünya gözünü Türkiye'ye çevirmişken Türkiye'nin TCG Anadolu gemisinde S/İHA kullanacağı açıklaması en çok konuşulan konuların başında gelmeye başladı. Şimdiye kadar hiçbir ülkenin aklına bile gelmeyen proje hakkında konuşan Savunma Sanayii Araştırmacısı Fatih Mehmet Küçük "Bu tür gemilere sahip ülkelerin S/İHA konusunda Türkiye'nin kapısını çalmaları sonucunu doğurabilir" dedi.
ABD'nin tutumu nedeniyle TCG Anadolu'daki F-35 planını değiştiren Türkiye, yeni planlar üzerinde çalışmalarını sıklaştırdı. TCG Anadolu'ya yerli ve milli S/İHA'ların konuşlanabileceğini söylemek mümkün. Ayrıca BAYKAR Savunma tarafından TCG Anadolu'ya özel yeni bir platform üzerinde de çalışıyor. Bu gemileri üreten ancak bugüne kadar üzerine S/İHA koymayı planlamayan çok sayıda ülke Ankara'nın bu konudaki adımlarını yakın takibe aldı.
TÜRKİYE'NİN KAPISINI ÇALABİLİRLER
Savunma Sanayii Araştırmacısı Fatih Mehmet Küçük, "Daha düşük maliyetle çok hızlı ve başarılı çözümler üretebilmek" olarak tanımlanabilecek bu yeni yöntemin yabancı ülkeler arasında son derece dikkat çekici bir gelişme olduğunu ve Ankara'nın bu adımlarının ardından özellikle batılı ülkelerin insansız hava araçlarına daha farklı bir gözle bakmaya başladığını anlattı.
Sahadaki kullanımın ardından şimdi TCG Anadolu'da mevcut veya daha gelişmiş S/İHA kabiliyetlerinin kullanılmasının da büyük yankı uyandırdığını hatırlatan Küçük, "Elbette Anadolu'nun üretiminde iş birliği yaptığımız İspanya dahil olmak üzere bu sınıfta (LHD) gemi kullanıcı ülkelerin dikkatini çekecektir. İspanya'da bu tartışmaların ortaya çıkması, bu tür gemilere sahip ülkelerin S/İHA konusunda Türkiye'nin kapısını çalmaları sonucunu doğurabilir" dedi.