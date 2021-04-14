Başka bir örneği yok! Dünya SİHA'ları TCG Anadolu'ya yerleştirme projesini konuşuyor! Türkiye'nin kapısını çalacaklar!

TÜRKİYE'NİN KAPISINI ÇALABİLİRLER

Savunma Sanayii Araştırmacısı Fatih Mehmet Küçük, "Daha düşük maliyetle çok hızlı ve başarılı çözümler üretebilmek" olarak tanımlanabilecek bu yeni yöntemin yabancı ülkeler arasında son derece dikkat çekici bir gelişme olduğunu ve Ankara'nın bu adımlarının ardından özellikle batılı ülkelerin insansız hava araçlarına daha farklı bir gözle bakmaya başladığını anlattı.