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Kısmi kapanmada hangi yasaklar var? Kısmi kapanma uzatılır mı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından vaka artışları nedeniyle kısmi kapanma uygulama kararı aldıklarını açıkladı. Açıklanan yeni tedbirlere göre, hafta içi sokak kısıtlaması saatleri akşam 19:00 - sabah 05.00 olarak değişirken, kısıtlama saatlerinde şehirlerarası seyahate izin verilmeyecek. Peki kısmi kapanmada hangi yasaklar var? Kısmi kapanma uzatılır mı? Kısmi kapanmada hangi yasaklar var? İşte detaylar…

14.04.2021 14:03 - Son Güncelleme: 14.04.2021 14:20
Kısmi kapanmada hangi yasaklar var? Kısmi kapanma uzatılır mı?

Başkan Erdoğan, 2 saat 45 dakika süren Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası herkesin merakla beklediği koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Açıklanan yeni tedbirlere göre, hafta içi sokak kısıtlaması saatleri akşam 19:00 - sabah 05.00 olarak değişirken, kısıtlama saatlerinde şehirlerarası seyahate izin verilmeyecek. Şehir içi toplu ulaşım araçlarında, 65 yaş üstü ve 18 yaş altına sınırlama yeniden getirilirken, uygulanacak yeni tedbirler yarın akşam itibarıyla başlayacak.

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Kısmi kapanmada hangi yasaklar var? Kısmi kapanma uzatılır mı?

İşte alınan tüm koronavirüs tedbirleri:
- Hafta sonu sokak kısıtlaması sürerken, hafta içi sokak kısıtlaması saatleri akşam 19:00 - sabah 05.00 olarak değişti.

Kısmi kapanmada hangi yasaklar var? Kısmi kapanma uzatılır mı?

- Kamuda saat 16'da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai saati yeniden yaygınlaştırılacak, hamileler ve kronik hastalığı olanlar ile 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak. Şartları uygun olan özel sektör firmaları da bu yönde teşvik edilecek.

Kısmi kapanmada hangi yasaklar var? Kısmi kapanma uzatılır mı?

- Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahate izin verilmeyecek.

Kısmi kapanmada hangi yasaklar var? Kısmi kapanma uzatılır mı?

- 65 yaş üstüne ve 18 yaş altına toplu taşıma sınırlaması yeniden getirildi.

- Eğitimde sınav sürecinde olan 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademeler faaliyetlerini uzaktan eğitimle sürdürecektir.