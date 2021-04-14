Kısmi kapanmada hangi yasaklar var? Kısmi kapanma uzatılır mı?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından vaka artışları nedeniyle kısmi kapanma uygulama kararı aldıklarını açıkladı. Açıklanan yeni tedbirlere göre, hafta içi sokak kısıtlaması saatleri akşam 19:00 - sabah 05.00 olarak değişirken, kısıtlama saatlerinde şehirlerarası seyahate izin verilmeyecek. Peki kısmi kapanmada hangi yasaklar var? Kısmi kapanma uzatılır mı? Kısmi kapanmada hangi yasaklar var? İşte detaylar…
Başkan Erdoğan, 2 saat 45 dakika süren Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası herkesin merakla beklediği koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Açıklanan yeni tedbirlere göre, hafta içi sokak kısıtlaması saatleri akşam 19:00 - sabah 05.00 olarak değişirken, kısıtlama saatlerinde şehirlerarası seyahate izin verilmeyecek. Şehir içi toplu ulaşım araçlarında, 65 yaş üstü ve 18 yaş altına sınırlama yeniden getirilirken, uygulanacak yeni tedbirler yarın akşam itibarıyla başlayacak.