Kısmi kapanmada hangi yasaklar var? Kısmi kapanma uzatılır mı?

- Kamuda saat 16'da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai saati yeniden yaygınlaştırılacak, hamileler ve kronik hastalığı olanlar ile 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak. Şartları uygun olan özel sektör firmaları da bu yönde teşvik edilecek.

