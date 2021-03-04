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Koronavirüs vaka yoğunluğu haritası değişebilir! O illerde yaşayanlar dikkat! 11 il yüksek risk grubu sınırında!

Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından Türkiye kademeli normalleşme dönemine geçti. Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs vaka yoğunluğu risklerine göre ayırdığı renk kodları normalleşmede baz alındı. Düşük (mavi), orta (sarı), yüksek (turuncu) ve çok yüksek (kırmızı) risk grubunda gösterilen iller arasındaki geçiş her ilin tedbirlere uyma performansına göre haftalık olarak değişecek. Ancak tedbirlere uyulmaması durumunda yüksek riskli grubuna geçecek 11 il var. Bu illerde yeniden sıkı tedbirler uygulanacak. İşte detaylar…

04.03.2021 09:30 - Son Güncelleme: 04.03.2021 09:30
Koronavirüs vaka yoğunluğu haritası değişebilir! O illerde yaşayanlar dikkat! 11 il yüksek risk grubu sınırında!

Veriler analiz edildiğinde düşük ve orta risk gruplarında normalleşme adımları atılacak olsa da rehavete kapılınmaması gerekliliği ortaya çıkıyor. 11 il daha yüksek risk grubuna geçmeye yakın.

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Koronavirüs vaka yoğunluğu haritası değişebilir! O illerde yaşayanlar dikkat! 11 il yüksek risk grubu sınırında!

Sağlık Bakanlığı'nın iki haftalık değerlendirmeleriyle güncel risk gruplarına göre iyileşme olan illerde tedbirler esnetilecek, yükseliş olduğu takdirde ise artırılacak.

Koronavirüs vaka yoğunluğu haritası değişebilir! O illerde yaşayanlar dikkat! 11 il yüksek risk grubu sınırında!

BU İLLER ORTA RİSK GRUBUNA GEÇEBİLİR

Ağrı (19)

Koronavirüs vaka yoğunluğu haritası değişebilir! O illerde yaşayanlar dikkat! 11 il yüksek risk grubu sınırında!

Diyarbakır (17.94)

Koronavirüs vaka yoğunluğu haritası değişebilir! O illerde yaşayanlar dikkat! 11 il yüksek risk grubu sınırında!

Iğdır (17.19)