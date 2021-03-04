Kırmızı kategorideki Karadeniz’de şoke eden durum! Karadeniz mutasyonu mu var? Harekete geçildi!

''SAYILARI BU YÜZDELERDE TUTAN BİR NEDEN VAR''

KTÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, bölgede Covid-19 sayılarının kontrol altına alınamaması nedeniyle bu çalışmayı başlattıklarını söyledi. İngiliz varyantı Covid-19 virüsünün sadece Karadeniz'de olabileceğini düşünmediğini belirten Prof. Dr. Aydın, "Ülkemizdeki sayılardan 4 kat yüksek sayıda olmamızın bir başka nedeni olmalı. Mutasyon mutlaka vardır demiyoruz ama bu sayıları bu yüzdelerde tutan bir neden var. Nedenlerden bir tanesi bu olabilir diye bu çalışmayı yapacağız. 'Kesitsel', yani sınırlı sayıda örnekte yapılacak bir çalışma olacağı için de mutasyon yakalamamız durumunda konuya ciddi derecere ışık tutacaktır. Yakalamama şansımız olması nedeniyle bir yorum yapamayacağız. Bu çalışmanın daha ileriye taşınması gerekli olabilir" dedi.