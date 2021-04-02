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Koronavirüs vaka sayılarında tehlike çanları! Tam kapanma geliyor! Kritik tarih ortaya çıktı

1 Mart itibarıyla kademe kademe normalleşmeye geçen Türkiye'de vaka sayısında patlama yaşandı. Son 24 saatte koronavirüs vaka sayısı 40 bini aştı. Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Başkan Erdoğan, vaka sayıları nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının yeniden getirildiğini ve Ramazan ayında kafe, restoranların sadece paket servisi yapacağını açıkladı. Yoğun bakımların yüzde 63'ü geçmesinin ardından yeni kısıtlamalar da gündeme geldi. Peki tam kapanma mı geliyor? İşte detaylar…

02.04.2021 09:28 - Son Güncelleme: 02.04.2021 13:51
Koronavirüs vaka sayılarında tehlike çanları! Tam kapanma geliyor! Kritik tarih ortaya çıktı

Son dakika haberine göre, Türkiye'de günlük koronavirüs sayısının 40 bini geçmesinin ardından, yoğun bakımlarda sorun başladığı uyarısı yapıldı. Son açıklanan verilere göre, Türkiye genelinde yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63.2, yatak doluluk oranı ise yüzde 54.2 oldu.

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Koronavirüs vaka sayılarında tehlike çanları! Tam kapanma geliyor! Kritik tarih ortaya çıktı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl, yüzde 63.2 oranının sadece korona hastalarını değil diğer tüm hastaları kapsayan bir oran olduğunu belirterek çarpıcı bir uyarıda bulundu.

Koronavirüs vaka sayılarında tehlike çanları! Tam kapanma geliyor! Kritik tarih ortaya çıktı

Prof. Kurugöl, "Bu rakam yoğun bakımlarda sorun başladı demek. Tehlike çanları çalıyor. Özellikle İstanbul'da sorun diğer illerden daha büyük. İzmir ve Ankara'da da dikkat çekici bir artış görüyoruz" diye konuştu.

Koronavirüs vaka sayılarında tehlike çanları! Tam kapanma geliyor! Kritik tarih ortaya çıktı

Prof. Dr. Levent Akın da yoğun bakımlardaki artışın iyiye işaret olmadığını anlattı. "Bugünkü vakalar, nisanın 10-15'inde hastanelere yansıyacak" diyen Prof. Dr. Akın, yoğun bakımlar hastalara cevap veremez hale gelirse tam kapanmaya gidilebileceğini, bu nedenle herkesin kurallara uyması gerektiğini söyledi.

Koronavirüs vaka sayılarında tehlike çanları! Tam kapanma geliyor! Kritik tarih ortaya çıktı

ŞAŞIRTAN SONUÇ ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan Kovid-19'u atlatan kişilerin antikor düzeylerinin incelendiği çalışmaya göre, virüs yüküne daha çok maruz kalan sağlık çalışanlarının antikor koruyuculuğu 9 aya kadar çıkarken, daha az virüs yüküyle hastalık atlatan ev kadınları ise 3 ay içinde antikor koruyuculuğunu kaybediyor.