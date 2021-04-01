Herkes bu sorunun cevabını merak ediyor! Sinovac mı BioNTech mi? Eğer çok hızlı bağışıklığa ihtiyacınız varsa...
Dünya bir yılı aşkın süredir koronavirüs ile savaşıyor. Türkiye'de koronavirüs vakalarının yeniden arttığı bugünlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sinovac'ın yanında BioNTech'in de uygulanacağını açıklamıştı. Söz konusu açıklamanın ardından vatandaşlar Sinovac'ın mı BioNTech'in mi daha etkili olduğu araştırılmaya başlandı. Peki Sinovac mı BioNTech mi? İşte detaylar...
01.04.2021 17:08
- Son Güncelleme: 01.04.2021 17:19
Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, toplumsal bağışıklığın sağlanması için Kovid-19 aşılamasında, vatandaşların hangi aşıya erişirse o aşıyı yaptırmasının hayati önem taşıdığını belirterek, "Çünkü, hangi aşı olursa olsun net olarak gösterildi ki aşılar, ağır hastalığı ve ölümleri engelliyor." dedi.