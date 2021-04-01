Bugünkü
Takvim

Herkes bu sorunun cevabını merak ediyor! Sinovac mı BioNTech mi? Eğer çok hızlı bağışıklığa ihtiyacınız varsa...

Dünya bir yılı aşkın süredir koronavirüs ile savaşıyor. Türkiye'de koronavirüs vakalarının yeniden arttığı bugünlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sinovac'ın yanında BioNTech'in de uygulanacağını açıklamıştı. Söz konusu açıklamanın ardından vatandaşlar Sinovac'ın mı BioNTech'in mi daha etkili olduğu araştırılmaya başlandı. Peki Sinovac mı BioNTech mi? İşte detaylar...

01.04.2021 17:08 - Son Güncelleme: 01.04.2021 17:19
Herkes bu sorunun cevabını merak ediyor! Sinovac mı BioNTech mi? Eğer çok hızlı bağışıklığa ihtiyacınız varsa...

Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, toplumsal bağışıklığın sağlanması için Kovid-19 aşılamasında, vatandaşların hangi aşıya erişirse o aşıyı yaptırmasının hayati önem taşıdığını belirterek, "Çünkü, hangi aşı olursa olsun net olarak gösterildi ki aşılar, ağır hastalığı ve ölümleri engelliyor." dedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Herkes bu sorunun cevabını merak ediyor! Sinovac mı BioNTech mi? Eğer çok hızlı bağışıklığa ihtiyacınız varsa...

İlaç Bilincini Geliştirme ve Akılcı İlaç Derneği Başkanı olarak da görev yapan Balık, Kovid-19 salgınında toplumsal bağışıklığın sağlanmasında etkili olan aşılar üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Herkes bu sorunun cevabını merak ediyor! Sinovac mı BioNTech mi? Eğer çok hızlı bağışıklığa ihtiyacınız varsa...

Şu anda dünyada Kovid-19 virüsünde görülen mutantlara bağlı tekrar vaka artışları yaşandığına işaret eden Balık, İngiltere mutantının başta Avrupa olmak üzere birçok ülkede kendini yaygın olarak gösterdiğini söyledi.

Herkes bu sorunun cevabını merak ediyor! Sinovac mı BioNTech mi? Eğer çok hızlı bağışıklığa ihtiyacınız varsa...

Balık, salgınla mücadelede bireysel tedbirlerin büyük önem taşıdığını ve küresel anlamda yaygın aşılanma ile bu mücadelenin kazanılabileceğine dikkati çekti.

Herkes bu sorunun cevabını merak ediyor! Sinovac mı BioNTech mi? Eğer çok hızlı bağışıklığa ihtiyacınız varsa...

Aşılama ile ağır hasta ve ölüm oranlarının ciddi şekilde düştüğünün altını çizen Balık, en kısa süre içinde dünya genelinde aşılama ile salgının kontrol altına alınabileceğini ifade etti.