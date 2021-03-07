Marketler kaçta açılıp kaçta kapanıyor? Market saatleri değişti! BİM, A101, ŞOK, Migros güncel çalışma saatleri!
Gündemde sıklıkla araştırılanlar arasında Marketler kaçta açılıp kaçta kapanıyor? Sorusu yer alıyor. Tüm illerden milyonlarca vatandaş gün içerisinde market saatlerinin ne olduğunu merak ediyor ve çok fazla araştırıyor. Koronavirüs salgınından dolayı pek çok işletmede olduğu gibi marketlerin de çalışma saatleri değişmişti. 1 Mart Kabine Toplantısı ile birlikte yeni kontrollü normalleşme takvimi uygulanmaya başlandı ve saatlerde de tekrardan değişiklik yapıldı. Peki BİM, A101, ŞOK, Migros güncel çalışma saatleri nedir? Hafta içi ve hafta sonu BİM, A101, ŞOK, Migros kaçta açılıp kaçta kapanıyor? İşte merak edilen tüm bilgiler…
Gündemde sıklıkla araştırılanlar arasında Marketler kaçta açılıp kaçta kapanıyor? Sorusu yer alıyor. Tüm illerden milyonlarca vatandaş gün içerisinde market saatlerinin ne olduğunu merak ediyor ve çok fazla araştırıyor. Koronavirüs salgınından dolayı pek çok işletmede olduğu gibi marketlerin de çalışma saatleri değişmişti. 1 Mart Kabine Toplantısı ile birlikte yeni kontrollü normalleşme takvimi uygulanmaya başlandı ve saatlerde de tekrardan değişiklik yapıldı. Peki BİM, A101, ŞOK, Migros güncel çalışma saatleri nedir? Hafta içi ve hafta sonu BİM, A101, ŞOK, Migros kaçta açılıp kaçta kapanıyor? İşte merak edilen tüm bilgiler…
Cumhurbaşkanlığı liderliğinde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından iller koronavirüs riskine göre dört gruba ayrıldı ve koronavirüs mücadelesi için alınan önlemlerde bu doğrultuda esneklik yapıldı. Bu kapsamda market saatleri de değişti, peki Marketler kaçta açılıp kaçta kapanıyor? En çok ziyaret edilen BİM, A101, ŞOK, Migros güncel çalışma saatleri nasıl? İçişleri Bakanlığı, valiliklere "İşyerlerinin Çalışma Saatleri" konulu genelge gönderdi ve vatandaşlar da BİM, A101, ŞOK, Migros hafta içi ve hafta sonu güncel çalışma saatlerini araştırır oldu. BİM, A101, ŞOK, Migros marketlere gitmeden önce haberimizinden çalışma saatlerine dair detaylı bilgiyi edinebilirsiniz.
HAFTA SONU MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ NEDİR?
Çok yüksek riskli kategoride yer alan illerde marketler hafta içi saat 10.00'da açılacak, saat 20.00'de kapanacak. Düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde marketler saat 07.00'de açılacak, 20.00'de kapanacak.
Hafta sonu (pazar günü) uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında marketler yüksek riskli ve çok yüksek riskli illerde saat saat 10.00'da açılacak, saat 17.00'de kapanacak.
HAFTA İÇİ MARKET VE BAKKALLAR KAÇA KADAR AÇIK?
İçişleri Bakanlığı, valiliklere "İşyerlerinin Çalışma Saatleri" konulu genelge gönderdi. Sağlık Bakanlığınca tespit edilen kriterlere göre 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrılan iller arasından düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerde, lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb. gibi yeme içme yerleri ile kıraathane ve çay bahçesi gibi iş yerleri için 07.00-19.00 saatleri arasında % 50 kapasite ile müşterilerine işyerinde hizmet sunacak şekilde çalışabilme imkânı getirildi.
Genelgede, daha önce açılış-kapanış saatleri belirlenmiş olan işyerlerinin de (bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb.) açılış-kapanış saatlerinin *düşük, orta ve yüksek risk grubundaki* illerde 07.00-20.00 saatleri arası olarak belirlendiği belirtildi.