Marketler kaçta açılıp kaçta kapanıyor? Market saatleri değişti! BİM, A101, ŞOK, Migros güncel çalışma saatleri!

Gündemde sıklıkla araştırılanlar arasında Marketler kaçta açılıp kaçta kapanıyor? Sorusu yer alıyor. Tüm illerden milyonlarca vatandaş gün içerisinde market saatlerinin ne olduğunu merak ediyor ve çok fazla araştırıyor. Koronavirüs salgınından dolayı pek çok işletmede olduğu gibi marketlerin de çalışma saatleri değişmişti. 1 Mart Kabine Toplantısı ile birlikte yeni kontrollü normalleşme takvimi uygulanmaya başlandı ve saatlerde de tekrardan değişiklik yapıldı. Peki BİM, A101, ŞOK, Migros güncel çalışma saatleri nedir? Hafta içi ve hafta sonu BİM, A101, ŞOK, Migros kaçta açılıp kaçta kapanıyor? İşte merak edilen tüm bilgiler…