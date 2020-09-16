Suna Kıraç son yolculuğuna uğurlandı

Suna Kıraç için Koç Holding'in ne kadar önemli olduğuna değinen İpek Kıraç, şunları kaydetti:

"Ben annemin ne kadar evladıysam Koç Holding de bir o kadar evladıydı. Annem, bütün benliği ile kendini, sağlığının elverdiği son dakikaya kadar bu kuruma adadı, burada gözleri parlardı. 40 yıla sığdırdığı iş yaşamında Koç Holding'in kurumsallaşması ve Koç Topluluğu'nun bugünlere ulaşmasında büyük öneme sahip olan stratejiyi oluşturanlardan biriydi. Ülkemizin sanayileşmesi, Koç Holding'in gelişmesi, büyümesi ve yapılanların kalıcı hale gelmesi için çok çaba harcadı.

Bu memleketi ve bu memleketin çocuklarını çok sevdi. En büyük yapısal sorun olarak gördüğü eğitim alanında elini taşın altına koymaktan hiç çekinmedi. Kararlılık ve cesaret ile hareket etti. Bu sebeplerden dolayı Koç Holding kardeşim gibi, sizler ise ailem gibi oldunuz."

Koç ailesine ve çalışanlarına verdikleri desteklerden dolayı teşekkür eden Kıraç, annesine verdiği emek dolayısıyla babasının hakkını asla ödeyemeyeceğini, asıl teşekkürü ise onun hak ettiğini söyledi.