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Koronavirüs tablosunun popülerliği azalıyor! Artık merak konusu müsilaj arttı mı? Azaldı mı?

Türkiye 1,5 yıldır her akşam koronavirüs tablosundaki değerlerin azalıp azalmadığını takip ediyor. Aşılamanın hız kazanması ve alınan tedbirlerle vakalarda azalma görülürken koronavirüs tablosu da artık eski popülerliğe sahip değil. Ancak son aylarda Marmara Denizi'nde görülen müsilaj koronavirüs tablosunun yerini alacak gibi duruyor. Müsilaj alınan önlemlerle azalırken İstanbul'da dün geceden itibaren etkili olan rüzgar ve sağanak yağış nedeniyle Bostancı sahilinde artış görüldü. Osmangazi Köprüsü'nün geçtiği Körfez'de de müsilajın etkisinin sürdüğü görüldü.

16.06.2021 12:28 - Son Güncelleme: 16.06.2021 13:15
Koronavirüs tablosunun popülerliği azalıyor! Artık merak konusu müsilaj arttı mı? Azaldı mı?

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış ve rüzgar, Marmara Denizi'ndeki müsilajı kıyıya sürükledi.

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Koronavirüs tablosunun popülerliği azalıyor! Artık merak konusu müsilaj arttı mı? Azaldı mı?

İstanbul'da etkisini gösteren sağanak ve rüzgar, Marmara Denizi'ndeki müsilajı kıyıya sürükledi.

Koronavirüs tablosunun popülerliği azalıyor! Artık merak konusu müsilaj arttı mı? Azaldı mı?

Bostancı Sahili'nde, yoğun müsilaj tabakaları oluştu.

Koronavirüs tablosunun popülerliği azalıyor! Artık merak konusu müsilaj arttı mı? Azaldı mı?
Koronavirüs tablosunun popülerliği azalıyor! Artık merak konusu müsilaj arttı mı? Azaldı mı?