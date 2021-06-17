Kabine Toplantısı öncesi flaş açıklama! O etkinliklere 1 Temmuz’dan itibaren izin verilecek
Türkiye koronavirüsle mücadele kapsamında haziran ayı normalleşmesi ile aşılamada resmen çığır açtı. Nüfusun 3 katı kadar tedarik edilen aşı sonrası 40 milyon doza yakın aşılama yapıldı. Gözler Kabine Toplantısı'ndan gelecek olan tam açılma kararına çevrilmişken o etkinliklere de 1 Temmuz'dan itibaren izin verilecek. İşte detaylar…
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından dün öğle saatlerinde yaptığı açıklamada günlük aşılama sayısını daha da artıracak yeni bir müjde verdi. Sabah'ta yer alan habere göre, Bakan Koca "Bugün randevu istesem aşım ne zaman yapılır? 'Gün içinde randevu, gün içinde aşı' uygulamasını başlattık. Randevu alın, aşınızı vakit kaybetmeden yapalım" mesajını paylaştı. Hedef günde yapılabilecek en yüksek aşılama miktarına ulaşarak toplumsal bağışıklığa olabilecek en erken tarihte ulaşmak.
SABİRE HEMŞİREYE BAKAN ÖVGÜSÜ:
BU FEDAKÂRLIKLAR UNUTULMAYACAK
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün hemşire Sabire Elen'in "Bu kız bugün 224 kişiye aşı yaptı" başlıklı paylaşımını "Aşı yapan ellerinize sağlık. Bu fedakârlıklar unutulmayacak" mesajıyla sosyal medya hesabından yayınladı. İzmir Karşıyaka Semt Polikliniği hemşiresi Sabire Elen (24) "Bakanımızın fark edip mesajımı alıntılaması beni ziyadesiyle mutlu etti. Önce inanamadım, sahte hesap mı dedim. Elim ayağım titredi. Emeklerimizin görülüyor olması çok güzel" dedi.