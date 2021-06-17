Kabine Toplantısı öncesi flaş açıklama! O etkinliklere 1 Temmuz’dan itibaren izin verilecek

SABİRE HEMŞİREYE BAKAN ÖVGÜSÜ:

BU FEDAKÂRLIKLAR UNUTULMAYACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün hemşire Sabire Elen'in "Bu kız bugün 224 kişiye aşı yaptı" başlıklı paylaşımını "Aşı yapan ellerinize sağlık. Bu fedakârlıklar unutulmayacak" mesajıyla sosyal medya hesabından yayınladı. İzmir Karşıyaka Semt Polikliniği hemşiresi Sabire Elen (24) "Bakanımızın fark edip mesajımı alıntılaması beni ziyadesiyle mutlu etti. Önce inanamadım, sahte hesap mı dedim. Elim ayağım titredi. Emeklerimizin görülüyor olması çok güzel" dedi.