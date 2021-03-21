13-19 Mart haftalık vaka haritasında şoke eden durum! Parklar kapatıldı, ek tedbirler geliyor! O ilde kırmızı alarm!
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 13-19 Mart arası illere göre haftalık vaka haritasında Marmara Bölgesi'nin en yüksek vaka yoğunluğuna sahip Yalova'da kırmızı alarm verildi. Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, 'Yaşanan artışdan dolayı çok özel, ek tedbirler gelecek' diye bilgi verdi. Balıkesir'de ise HES kodu kullanım alanı genişletildi. Parklar kapatıldı ve evlere gerçekleştirilecek ziyaretler yasaklandı. İşte detaylar…
21.03.2021 20:22
- Son Güncelleme: 21.03.2021 20:22
Artışın devam etmesi üzerine Balıkesir Valisi Hasan Şıldak başkanlığında toplanan Balıkesir İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından ek tedbirler alındı. Karar doğrultusunda, HES kodunun kullanım alanı genişletildi. Berber, kuaför, güzellik merkezleri, şehirlerarası otobüs terminallerinin giriş-çıkışlarında ve marketlere girişlerde HES kodu zorunluluğu getirildi.