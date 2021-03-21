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13-19 Mart haftalık vaka haritasında şoke eden durum! Parklar kapatıldı, ek tedbirler geliyor! O ilde kırmızı alarm!

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 13-19 Mart arası illere göre haftalık vaka haritasında Marmara Bölgesi'nin en yüksek vaka yoğunluğuna sahip Yalova'da kırmızı alarm verildi. Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, 'Yaşanan artışdan dolayı çok özel, ek tedbirler gelecek' diye bilgi verdi. Balıkesir'de ise HES kodu kullanım alanı genişletildi. Parklar kapatıldı ve evlere gerçekleştirilecek ziyaretler yasaklandı. İşte detaylar…

21.03.2021 20:22 - Son Güncelleme: 21.03.2021 20:22
13-19 Mart haftalık vaka haritasında şoke eden durum! Parklar kapatıldı, ek tedbirler geliyor! O ilde kırmızı alarm!

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan, 13-19 Mart arası illere göre haftalık vaka sayısı haritasına göre, Balıkesir'de her 100 bin kişide görünen koronavirüs vaka sayısı, yüzde 11.9 artışla 257.60'tan, 288.16'ya yükseldi.

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13-19 Mart haftalık vaka haritasında şoke eden durum! Parklar kapatıldı, ek tedbirler geliyor! O ilde kırmızı alarm!

Artışın devam etmesi üzerine Balıkesir Valisi Hasan Şıldak başkanlığında toplanan Balıkesir İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından ek tedbirler alındı. Karar doğrultusunda, HES kodunun kullanım alanı genişletildi. Berber, kuaför, güzellik merkezleri, şehirlerarası otobüs terminallerinin giriş-çıkışlarında ve marketlere girişlerde HES kodu zorunluluğu getirildi.

13-19 Mart haftalık vaka haritasında şoke eden durum! Parklar kapatıldı, ek tedbirler geliyor! O ilde kırmızı alarm!

Ayrıca sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde, marketlere araçlarla gidilmemesi için market otoparkların kapatılmasına karar verildi.

13-19 Mart haftalık vaka haritasında şoke eden durum! Parklar kapatıldı, ek tedbirler geliyor! O ilde kırmızı alarm!

Çocuk parkları, çocuk oyun grubu bulunan alanlar ve sitelerin içinde yer alan çocuk oyun alanlarının belediyeler ve site yönetimleri tarafından kullanıma kapatılması, sahil bantları ile yoğunluk yaşanan caddelerdeki banklarda en fazla 2 kişinin oturması da alınan kararlar arasında yer aldı.

13-19 Mart haftalık vaka haritasında şoke eden durum! Parklar kapatıldı, ek tedbirler geliyor! O ilde kırmızı alarm!

Piknik ve mesire alanlarındaki yoğunluğun kontrol altına alınması kararlaştırılırken, dikkat çeken önemli diğer bir uygulama ise ev ziyaretlerinin yasaklanması oldu.