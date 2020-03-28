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Koronavirüs pangolinden mi bulaştı? Pangolin nedir? Pangolin hayvanı nerede yaşar?

Dünyada pandemi haline gelen Koronavirüs salgınının kaynağını tespit etmede önemli bir gelişme yaşandı. Pangolin adlı memeli hayvanda, koronavirüsle büyük benzerlik taşıyan bir virüs türü bulundu. Virüsün bulunduğu "Malayan Pangolin" Çin'in güneyinde yaşıyor. Daha önce SARS virüsünün de kaynağı olarak gösterilen pangolinle temasın çok ciddi sonuçları olabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, bu tip vahşi hayvanların besin olarak tüketilmemesi ve satılmaması gerektiğini belirtiliyor. Peki, pangolin nedir? Pangolin hayvanı nerede yaşar? Koronavirüs pangolinden mi bulaştı? İşte pangolin hakkında merak edilenler…

28.03.2020 11:19 - Son Güncelleme: 28.03.2020 11:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





