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Koronavirüs pangolinden mi bulaştı? Pangolin nedir? Pangolin hayvanı nerede yaşar?

Dünyada pandemi haline gelen Koronavirüs salgınının kaynağını tespit etmede önemli bir gelişme yaşandı. Pangolin adlı memeli hayvanda, koronavirüsle büyük benzerlik taşıyan bir virüs türü bulundu. Virüsün bulunduğu "Malayan Pangolin" Çin'in güneyinde yaşıyor. Daha önce SARS virüsünün de kaynağı olarak gösterilen pangolinle temasın çok ciddi sonuçları olabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, bu tip vahşi hayvanların besin olarak tüketilmemesi ve satılmaması gerektiğini belirtiliyor. Peki, pangolin nedir? Pangolin hayvanı nerede yaşar? Koronavirüs pangolinden mi bulaştı? İşte pangolin hakkında merak edilenler…

28.03.2020 11:19 - Son Güncelleme: 28.03.2020 11:19
Koronavirüs pangolinden mi bulaştı? Pangolin nedir? Pangolin hayvanı nerede yaşar?

Pangolin nedir? Pangolin nerede yaşar? Koronavirüs pangolinden mi bulaştı? Koronavirüsün kaynağının tespit edilmesinde bilim insanları önemli bir adım attı. Sydney Üniversitesi'nin yayınladığı yeni araştırma raporuyla, pangolin isimli memelide corona virüsle genetik açıdan büyük benzerlik taşıyan bir virüsün bulunduğu açıklandı. Uzmanlar, bu hayvanın besin olarak tüketilmesinin çok ciddi sonuçları olabileceği konusunda uyarıyor. Çin'de bulunan hayvan pazarlarında satışı yapılan pangolinin besin olarak tüketildiği de belirtilmişti. Peki, pangolin nedir? İşte pangolin hayvanı hakkında merak edilenler...

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Koronavirüs pangolinden mi bulaştı? Pangolin nedir? Pangolin hayvanı nerede yaşar?

Çin'in güneyinde yaşadığı belirtilen pangolinde, corona virüsle büyük benzerlik taşıyan bir virüs türü bulundu.

Sydney Üniversitesi'nin yayınladığı yeni araştırma raporuyla, pangolin isimli memelide corona virüsle genetik açıdan büyük benzerlik taşıyan bir virüsün bulunduğu açıklandı. Virüsün bulunduğu "Malayan Pangolin" Çin'in güneyinde yaşıyor.

Nature isimli dergide yayınlanan araştırmada, bu hayvanla temasın çok ciddi sonuçları olacağı belirtildi. Araştırmayı yürüten Profesör Edward Holmes, Güney Çin'deki pangolinlerde hastalığı yaratan corona virüsün insanlarda görülen genetik olarak benzerlik taşıdığını anlatırken, benzer virüslerin ortaya çıkabileceği uyarısında bulundu.

Koronavirüs pangolinden mi bulaştı? Pangolin nedir? Pangolin hayvanı nerede yaşar?

PANGOLİN NEDİR? PANGOLİN NEREDE YAŞAR?
Pangolin, çoğunlukla uzak doğuda görülen pullu memeli bir hayvandır. Genellikle geceleri görülen pangolinler, gündüzleri ise kazdıkları çukurlarda, ağaç ve kaya kovuklarında saklanırlar.

Koronavirüs pangolinden mi bulaştı? Pangolin nedir? Pangolin hayvanı nerede yaşar?

"Canlı çam kozalakları" olarak da adlandırılan Pangolinler, baş, sırt, kuyruk ve bacakları kaplayan, birbirinin üstüne binen iri, kahverengi pullardan oluşur.

Koronavirüs pangolinden mi bulaştı? Pangolin nedir? Pangolin hayvanı nerede yaşar?

UZUN DİLİ VE PULLARIYLA BİLİNİYOR
Pangolin'in uzun ve yapışkan dokulu dili vardır. Genellikle termit, karınca, pupa, larva, yumurta kısacası yuvada ne varsa diliyle zorlanmadan toplayarak yer.

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