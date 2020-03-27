Bilim Kurulu üyeleri kimlerdir? Bilim Kurulu kaç kişi? İşte corona virüs Bilim Kurulu üyeleri

HER GÜN TOPLANTI YAPIYORLAR

Kurulda göre alan isimler güne görev yaptıkları kurumlara giderek başlıyor. Öğleden önce kendi rutin işlerini yapan üyeler, saat 13.30 gibi bakanlıkta koronavirüsle mücadele konusunda yeni rota çizmek için toplanıyor ve yeni kararlar alıyor. Bu kararlar sürekli kamuoyu ile paylaşılıyor. Kurulun hemen her üyesi TV, radyo ve gazetelerden gelen röportajlara da gidiyor, sosyal medyadaki bilgi kirliliğini önlüyor, vatandaşları virüse karşı nasıl korunmaları gerektiği konusunda uyarıyor, bilgilendiriyor. İşte merak edilen Bilim Kurulu üyeleri.