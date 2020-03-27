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Bilim Kurulu üyeleri kimlerdir? Bilim Kurulu kaç kişi? İşte corona virüs Bilim Kurulu üyeleri

Türkiye'de ilk corona virüs vakasının açıklanmasının ardından en çok şunu duyar olduk 'Bilim Kurulu'. Türkiye, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) pandemi ilan etmeden önce koronavirüs tehdidine yönelik ilk adımını Bilim Kurulu'nu oluşturarak attı. Türkiye'nin sağlık alanın sözü geçen 26 isminden oluşan kurulu, ülkenin corona virüs kapsamında ilerleyişinin yol haritasını çizen beyin takımı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla ocak ayında bürokratlarla toplantı yapılıp kurulan Bilim Kurulu'nun üyeleri kimler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bilim Kurulu kaç kişi, üyeleri kimlerdir? İşte tüm Bilim Kurulu üyelerinin isimleri.

27.03.2020 13:19 - Son Güncelleme: 27.03.2020 13:54
Bilim Kurulu üyeleri kimlerdir? Bilim Kurulu kaç kişi? İşte corona virüs Bilim Kurulu üyeleri

Türkiye, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) pandemi ilan etmeden önce koronavirüs tehdidine yönelik ilk adımını Bilim Kurulu'nu oluşturarak attı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla ocak ayında bürokratlarla toplantı yapılıp Bilim Kurulu oluşturulmasına karar verildi. Kurulun kimlerden ve kaç kişiden oluşacağı da bu toplantıda belirlendi.

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Bilim Kurulu üyeleri kimlerdir? Bilim Kurulu kaç kişi? İşte corona virüs Bilim Kurulu üyeleri

HER GÜN TOPLANTI YAPIYORLAR

Kurulda göre alan isimler güne görev yaptıkları kurumlara giderek başlıyor. Öğleden önce kendi rutin işlerini yapan üyeler, saat 13.30 gibi bakanlıkta koronavirüsle mücadele konusunda yeni rota çizmek için toplanıyor ve yeni kararlar alıyor. Bu kararlar sürekli kamuoyu ile paylaşılıyor. Kurulun hemen her üyesi TV, radyo ve gazetelerden gelen röportajlara da gidiyor, sosyal medyadaki bilgi kirliliğini önlüyor, vatandaşları virüse karşı nasıl korunmaları gerektiği konusunda uyarıyor, bilgilendiriyor. İşte merak edilen Bilim Kurulu üyeleri.

Bilim Kurulu üyeleri kimlerdir? Bilim Kurulu kaç kişi? İşte corona virüs Bilim Kurulu üyeleri

Prof. Dr. Ateş Kara (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi- Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları)

O ekranlarda en sık gördüğümüz simalardan biri. Bilgisi, uzmanlığı ve her soruyu detaylarıyla, sabırla açıklamasıyla Türkiye'nin en güvendiği isimlerden biri oldu. DSÖ'de çeşitli dönemlerde danışmanlık yapan Kara, Ebola'nın Afrika'dan dünyaya yayılışını önlemek için kurulan 25 kişilik çalışma grubunda yer aldı. Türkiye için, 'Ebola virüs hastalığı bilgilendirme ve vaka yönetim rehberi' hazırladı.

Bilim Kurulu üyeleri kimlerdir? Bilim Kurulu kaç kişi? İşte corona virüs Bilim Kurulu üyeleri

Prof. Dr. Levent Akın (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi- Epidemiyoloji)

Domuz gribi döneminde aktif bir rol aldı, Pandemi Kurulu Üyeliği yaptı. Akın, pek çok insanın aşı karşıtı görüşleri gündeme getirdiği dönemde, aşı yaptırmanın hayat kurtaracağına vurgu yaparak, bu konuda önemli bir savaş verdi.

Bilim Kurulu üyeleri kimlerdir? Bilim Kurulu kaç kişi? İşte corona virüs Bilim Kurulu üyeleri

Prof. Dr. Tevfik Özlü (Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi-Göğüs Hastalıkları)

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