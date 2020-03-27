Bilim Kurulu üyeleri kimlerdir? Bilim Kurulu kaç kişi? İşte corona virüs Bilim Kurulu üyeleri
Türkiye'de ilk corona virüs vakasının açıklanmasının ardından en çok şunu duyar olduk 'Bilim Kurulu'. Türkiye, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) pandemi ilan etmeden önce koronavirüs tehdidine yönelik ilk adımını Bilim Kurulu'nu oluşturarak attı. Türkiye'nin sağlık alanın sözü geçen 26 isminden oluşan kurulu, ülkenin corona virüs kapsamında ilerleyişinin yol haritasını çizen beyin takımı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla ocak ayında bürokratlarla toplantı yapılıp kurulan Bilim Kurulu'nun üyeleri kimler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bilim Kurulu kaç kişi, üyeleri kimlerdir? İşte tüm Bilim Kurulu üyelerinin isimleri.
Türkiye, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) pandemi ilan etmeden önce koronavirüs tehdidine yönelik ilk adımını Bilim Kurulu'nu oluşturarak attı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla ocak ayında bürokratlarla toplantı yapılıp Bilim Kurulu oluşturulmasına karar verildi. Kurulun kimlerden ve kaç kişiden oluşacağı da bu toplantıda belirlendi.
HER GÜN TOPLANTI YAPIYORLAR
Kurulda göre alan isimler güne görev yaptıkları kurumlara giderek başlıyor. Öğleden önce kendi rutin işlerini yapan üyeler, saat 13.30 gibi bakanlıkta koronavirüsle mücadele konusunda yeni rota çizmek için toplanıyor ve yeni kararlar alıyor. Bu kararlar sürekli kamuoyu ile paylaşılıyor. Kurulun hemen her üyesi TV, radyo ve gazetelerden gelen röportajlara da gidiyor, sosyal medyadaki bilgi kirliliğini önlüyor, vatandaşları virüse karşı nasıl korunmaları gerektiği konusunda uyarıyor, bilgilendiriyor. İşte merak edilen Bilim Kurulu üyeleri.
Prof. Dr. Ateş Kara (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi- Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları)
O ekranlarda en sık gördüğümüz simalardan biri. Bilgisi, uzmanlığı ve her soruyu detaylarıyla, sabırla açıklamasıyla Türkiye'nin en güvendiği isimlerden biri oldu. DSÖ'de çeşitli dönemlerde danışmanlık yapan Kara, Ebola'nın Afrika'dan dünyaya yayılışını önlemek için kurulan 25 kişilik çalışma grubunda yer aldı. Türkiye için, 'Ebola virüs hastalığı bilgilendirme ve vaka yönetim rehberi' hazırladı.
Prof. Dr. Levent Akın (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi- Epidemiyoloji)
Domuz gribi döneminde aktif bir rol aldı, Pandemi Kurulu Üyeliği yaptı. Akın, pek çok insanın aşı karşıtı görüşleri gündeme getirdiği dönemde, aşı yaptırmanın hayat kurtaracağına vurgu yaparak, bu konuda önemli bir savaş verdi.