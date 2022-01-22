İstanbul kar altında: "İzlanda etkisi" altındaki kent beyaza büründü! Meteoroloji'den o iller için yoğun kar, kuvvetli rüzgar ve çığ uyarısı
Son dakika haebri... Meteoroloji'nin uyarılarının ardından, İzlanda alçak basınç sisteminin etkisi altına giren İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı dün akşam itibarıyla başladı. Sıcaklıkların hissedilir derecede düştüğü kent genelinde gündüz saatlerinde başlayan yağmur, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı megakentte sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Öte yandan Türkiye, pazartesi gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), soğuk ve yağışlı havanın tüm yurtta kuvvetli, yer yer yoğun kar şeklinde yağışlara neden olacağı tahminine işaret ederek, vatandaşlara, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları önerisinde bulundu. İşte İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde hava durumu.
Son dakika haberi... İstanbul'a beklenen kar yağışı dün akşam itibarıyla etkili olmaya başladı. Beyaza bürünen kentte trafik durma noktasına gelirken, vatandaşlar da zor anlar yaşadı.
Sıcaklıkların hissedilir derecede düştüğü kent genelinde gündüz saatlerinde başlayan yağmur, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yağışın etkisiyle trafikte de yoğunluk yaşandı. Saat 18.20 sıralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı.
Sarıyer, Sultangazi, Esenler, Başakşehir, Beylikdüzü ve Küçükçekmece'de lapa lapa şeklinde gerçekleşen kar yağışı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Vatandaşlar yürümekte, sürücüler ise yollarda ilerlemekte zorlandı. Kadıköy'de D-100 Karayolu'nda çalışma yapan İBB'ye bağlı kar küreme ve tuzlama aracı kayganlaşan yolda devrildi. Sürücü hafif yaralanırken, kaza nedeniyle iki şerit kapandı, trafik akışında yoğunluk oluştu. Kar nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü TEM yolunun İstanbul yönü Çerkezköy gişeler mevkiinde, 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada iki kişi yaralanırken, yol kısa süre trafiğe kapandı.
AFAD, YENİ SOĞUK HAVA DALGASINA KARŞI UYARDI
Türkiye, pazartesi gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), soğuk ve yağışlı havanın tüm yurtta kuvvetli, yer yer yoğun kar şeklinde yağışlara neden olacağı tahminine işaret ederek, vatandaşlara, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları önerisinde bulundu. AFAD'dan yapılan açıklamada, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu'da perşembe gününe kadar zirai don tehlikesi bulunduğu da ifade edilerek, "Doğu kesimlerimizde kar örtüsü bulunan yüksek ve dik kesimlerde bu hafta beklenen kuvvetli ve yoğun kar yağışları ile birlikte çığ tehlikesi söz konusudur. Aşırı soğuk hava, yoğun kar yağışları, çığ tehlikesi ve zirai don için vatandaşlarımızın ve yetkililerin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel hava tahmin ve uyarı raporlarını takip etmesi önem taşımaktadır" denildi.
SARI VE TURUNCU KODLU UYARI YAPILAN İLLER
SARI KODLU UYARI
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