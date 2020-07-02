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Koronavirüs haritası güncellendi! İşte il il koronavirüs vaka haritası | Hayat Eve Sığar
Koronavirüs haritası güncellendi! İşte il il koronavirüs vaka haritası | Hayat Eve Sığar
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısının ardından çok önemli açıklamalarda bulunmuştu. Koca, riskin tamamen ortadan kalkmadığını hatta bazı illerde koronavirüs vakalarının artış gösterdiğini söylemişti. İşte İstanbul, Ankara, Bursa, Konya ve Gaziantep'in güncel koronavirüs haritası…
02.07.2020 09:02
- Son Güncelleme: 02.07.2020 09:02
Sağlık Bakanı Koca, "6 ayı geride kalan salgın insanlığın gündemindeki ciddiyetini koruyor." ifadelerini kullanarak başladığı açıklamasında Türkiye'de corona virüse dair yeni bilgiler verdi.
'VAKALARIN 53,74'Ü İSTANBUL'DA'
Sağlık Bakanı Koca, "Ülkemizdeki toplam vaka sayısı 199 bin 906'dır. Vakaların yüzde 53,74'ü tüm şehirlerle irtibat halinde olan İstanbul'da tespit edilmiştir." ifadelerini kullandı.
Bakan Koca Son iki hafta içinde 5 ilimizin günlük vaka sayılarında dikkat çekici düzeyde artış olmuştur diyerek 5 ili saydı.
ANKARA
Bakan Koca'nın artış olduğunu ifade ettiği illerinde biri de Başkent Ankara oldu.
BURSA
Bursa corona virüs'te artışın olduğu bir diğer il olarak açıklandı.