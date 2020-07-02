Başkan Erdoğan bizzat incelemişti... Çamlıca televizyon kulesinde sona yaklaşılıyor
İstanbul Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenler ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında sona yaklaşıldı. 300 işçi ve mühendisin gece gündüz çalıştığı projede, tek noktadan televizyonlara, radyolara ve kişilere yayıncılık hizmeti verilmesi planlanıyor. Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde yapımı devam eden Çamlıca Kulesi'nde incelemelerde bulunmuş, yetkililerden bilgi almıştı.
02.07.2020 09:34
- Son Güncelleme: 02.07.2020 09:41
2016 YILINDAN BU YANA İNŞAAT SÜRÜYOR
Büyük Çamlıca Camii'nin yapımıyla birlikte gündeme gelen Çamlıca tepesindeki onlarca radyo ve televizyon vericisinin kaldırılması amacıyla başlayan projeye 2016 yılının Mart ayında başlandı. 221 metre boyundaki betonarme bölümün tamamlanmasının ardından antenleri taşıyacak çelik konstrüksiyon bölümü yapılmıştı.
TEST YAYINLARI SÜRÜYOR
Kulenin elektronik sistemlerinin tamamlanmasıyla geçen mart ayında kısmi test yayınlarına başlanmıştı. Koranavirüs salgını nedeniyle yavaşlayan test çalışmalarının önümüzdeki aylarda tamamlanmasının planlandığı öğrenildi. Kuledeki elektronik sistemlerinin tamamlanmasıyla birlikte kulenin yayın için faaliyete geçeceği belirtildi.
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