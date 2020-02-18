Koronavirüs doktorları da öldürüyor! Virüsle mücadelenin en kilit ismi Li Wenliang de hayatını kaybetti!

VİRÜSLE MÜCADELEDE KİLİT İSİMDİ

Çin bu sabah gelen son dakika haberiyle yıkıldı. Ölümcül coronavirüsü ile mücadelede kilit isim olan ve üst düzey bir çaba gösteren Wuhan hastanesi başhekimi Dr. Liu Zhimming de virüse bağlı semptomlar nedeniyle yaşamını yitirdi.

Çin devlet televizyonu bu sabah 10:30'da doktor Zhimming'in tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdiğini duyurdu. Acı haber dünya basınında dahi şok etkisi yaratmış durumda...