Koronavirüs doktorları da öldürüyor! Virüsle mücadelenin en kilit ismi Li Wenliang de hayatını kaybetti!
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve her geçen gün yayılan yeni tip ölümcül Koronavirüs, sağlık görevlilerine de bulaşıyor. Bu sabah gelen son dakika haberi ülkeyi yasa boğdu. Koronavirüsle mücadelede kilit isim olan Wuhan hastanesi Başhekimi Dr. Liu Zhimming de ölümcül virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
KORKULAN OLDU, VİRÜS YÜZÜNÜ DOKTORLARA ÇEVİRDİ
Ayrıca, Hubei eyaletindeki Ezhou şehri Çin tıbbı hastanesinin eski müdürü Xu Depu'nun da geçen hafta pPerşembe günü virüsten öldüğü teyit edilmişti.
Virüse bağlı semptomlar nedeniyle, dün yaşanan 93 ölümün ardından toplam ölü sayısı bin 868'e yükseldi. Virüs dünya genelinde 72 bin 436 kişiye bulaşmış durumda...
VİRÜSLE MÜCADELEDE KİLİT İSİMDİ
Çin bu sabah gelen son dakika haberiyle yıkıldı. Ölümcül coronavirüsü ile mücadelede kilit isim olan ve üst düzey bir çaba gösteren Wuhan hastanesi başhekimi Dr. Liu Zhimming de virüse bağlı semptomlar nedeniyle yaşamını yitirdi.
Çin devlet televizyonu bu sabah 10:30'da doktor Zhimming'in tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdiğini duyurdu. Acı haber dünya basınında dahi şok etkisi yaratmış durumda...
Virüsü yazdığı gizli mesajla duyuran doktor Li Wenliang, hastaları tedavi etmeye çalışırken coronavirüsünün kurbanı oldu. Wenliang'ın ölümü Çin halkını derinden sarsarken inanılmaz bir öfke doğurdu. Geçtiğimiz haftalarda Çinli doktor ülkesinde kahraman ilan edilmiş ve sağlık durumu vatandaşlar tarafından yakından takip edilen isim haline gelmişti. Virüsü ilk keşfeden kişilerden biri olan Li Wenliang'ın ölümü virüsle savaşan vatandaşlar tarafından büyük üzüntüyle karşılandı. Li'nin öldüğü hastaneye çiçekler bırakılıyor... "Yerel bir deniz ürünleri pazarından 7 hasta SARS benzeri bir virüs nedeniyle hastanede karantina altında tutuluyor."
HİKAYESİ DÜNYAYI YASA BOĞDU
Hastalığın simge isimlerinden doktor Li Wenliang'in ölümü Çin'de vatandaşları yasa boğdu. Coronavirüsü salgın haline gelmeden hastalarında görerek durumu keşfeden doktor Li Wenliang ülkesinde kahraman ilan edilmiş fakat sonrasında onun da Corona Virüsüne yakalanmış olması derin üzüntü yaşatmıştı.
Coronavirüsü tüm dünyayı sarsmaya devam ediyor... 30 Aralık tarihinde genç doktor Li Wenliang Çin'in en yaygın mesaj uygulaması üzerinden tıp okulundan arkadaşlarına bir mesaj attı ve bu mesaj virüsün seyrine damgasını vurdu:
KARANTİNADA EN ÖNEMLİ GÖREV ONDAYDI
Dr. Liu Zhimming virüsün doğduğu yer olan Wuhan'daki Wuchang hastanesinde başhekimlik görevini yürütüyordu.
Dr. Liu Zhimming'in başhekimi olduğu hastane, virüsün merkez üssü Wuhan'da karantina alanında en önemli görevi üstlenmiş durumdaydı.
Zhimming'in kaybı Çin halkını derinden sarstı ve virüsün ne denli tehlikeli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.