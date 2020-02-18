Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Başkan Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in katılımıyla açılacak
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve çok sayıda davetlinin katılımıyla açılacak. Cumhurbaşkanlığı Müşaviri ve Kongre Kültür Merkezi ve Sergi Salonu Müdürü Orhan Karakurt, AA muhabirine Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin 20 Şubat Perşembe günü düzenlenecek açılış töreni hakkında bilgi verdi.
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak açılış töreni için yaklaşık 40 kişilik bir ekibin çalıştığını söyleyen Karakurt, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Türk Dünyası Topluluğu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Klasik Türk Müziği Korosu'ndan 220 sanatçının açılışta sahne alacağını belirtti.
Tüm teknik altyapının Millet Kongre ve Kültür Merkezinin kendi imkanlarıyla hazırlandığına işaret eden Karakurt, 150 metrekarelik bir sahne ve 400 metrekarelik bir podyum kurulduğunu, konuşmaların ve çeşitli görsellerin katılımcılara yansıtılması için 150 metrelik LED ekran kullanılacağını söyledi. Kütüphanenin tanıtımı için 7 dakikalık bir video hazırlandığını belirten Karakurt, ayrıca açılış sırasında Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesaplarında paylaşılmak üzere de bir kısa film yapıldığını ifade etti.