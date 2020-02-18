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Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Başkan Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in katılımıyla açılacak

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve çok sayıda davetlinin katılımıyla açılacak. Cumhurbaşkanlığı Müşaviri ve Kongre Kültür Merkezi ve Sergi Salonu Müdürü Orhan Karakurt, AA muhabirine Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin 20 Şubat Perşembe günü düzenlenecek açılış töreni hakkında bilgi verdi.

18.02.2020 12:00 - Son Güncelleme: 18.02.2020 12:10
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Başkan Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in katılımıyla açılacak

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve çok sayıda davetlinin katılımıyla açılacak.

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Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Başkan Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in katılımıyla açılacak

Cumhurbaşkanlığı Müşaviri, Kongre Kültür Merkezi ve Sergi Salonu Müdürü Orhan Karakurt, AA muhabirine Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin 20 Şubat Perşembe günü düzenlenecek açılış töreni hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Başkan Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in katılımıyla açılacak

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak açılış töreni için yaklaşık 40 kişilik bir ekibin çalıştığını söyleyen Karakurt, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Türk Dünyası Topluluğu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Klasik Türk Müziği Korosu'ndan 220 sanatçının açılışta sahne alacağını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Başkan Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in katılımıyla açılacak

Açılışa, Türkiye'ye büyük eserler kazandıran sanatçıların da arasında bulunduğu yaklaşık 2 bin konuğun davet edildiğini bildiren Orhan Karakurt, yabancı misyon şefleri ve vatandaşların katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin hizmete gireceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Başkan Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in katılımıyla açılacak

Tüm teknik altyapının Millet Kongre ve Kültür Merkezinin kendi imkanlarıyla hazırlandığına işaret eden Karakurt, 150 metrekarelik bir sahne ve 400 metrekarelik bir podyum kurulduğunu, konuşmaların ve çeşitli görsellerin katılımcılara yansıtılması için 150 metrelik LED ekran kullanılacağını söyledi. Kütüphanenin tanıtımı için 7 dakikalık bir video hazırlandığını belirten Karakurt, ayrıca açılış sırasında Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesaplarında paylaşılmak üzere de bir kısa film yapıldığını ifade etti.

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