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HDP önündeki eylemde 8'inci kavuşma! Duygu dolu anlar: Oğluna sımsıkı sarıldı

Diyarbakır'da, HDP binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden Melik Aslan'ın oğlu Volkan (20), Irak'taki terör örgütü PKK barınaklarından kaçıp, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'ndan aldığı pasaportla Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'na gelerek, güvenlik güçlerine teslim oldu. Diyarbakır'a gelen Volkan, 6 yıl sonra anne ve babası ile buluşturuldu. Buluşmada duygusal anlar yaşanırken, Volkan'ın teslim olmasıyla evladına kavuşan aile sayısı 8'e çıktı.

18.02.2020 11:18 - Son Güncelleme: 18.02.2020 11:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





