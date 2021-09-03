Koronavirüs aşısında dikkat çeken rapor! İşte İstanbul’da en çok ve en az aşılanan ilçeler!

Koca, "Biz bu salgını gündemimizden çıkarmak istiyoruz. 84 milyonun birlikte hareket etmesiyle bu durum mümkün. Yüzde 90'a yakın aşısı tam olmayan ama yüzde 10 aşısı olanlar da kaybedilebiliyor. Ama ağırlıkla 65 yaş üstü ek hastalığı olan kişiler oluyor. Bir vatandaşımız hayatını kaybettiğinde, aşılı olduğunda 'Bu aşılı olduğu halde vefat etti' diye yaygın dezenformasyon yapılmaya çalışılıyor. Biz rakamları söylüyoruz. Yüzde 10 zaten 65 yaş üzeri ağırlıklı olmak üzere aşılı olanlar da kaybediliyor ama yüzde 90, yüzde 80 oranında biz koruduğunu görüyoruz" demişti.