Koronavirüs aşısında dikkat çeken rapor! İşte İstanbul'da en çok ve en az aşılanan ilçeler!
Dünyayı 2 seneyi aşkın süredir ele geçiren koronavirüsle mücadelede tam gaz devam edilirken aşılama uygulaması da devam ediyor. Koronavirüse yakalanan kişilerin yüzde 80'e yakınını aşı yaptırmayanların oluşturduğunu açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 yaşındakilerin de isteğe bağlı olarak aşılanabileceğini söyledi. Öte yandan Türkiye'nin en kalabalık şehri olan İstanbul ile ilgili yayınlanan aşı raporu dikkat çekti. İşte İstanbul'da en çok ve en az aşılanan ilçeler!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs aşıları ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.
Koca, "Biz bu salgını gündemimizden çıkarmak istiyoruz. 84 milyonun birlikte hareket etmesiyle bu durum mümkün. Yüzde 90'a yakın aşısı tam olmayan ama yüzde 10 aşısı olanlar da kaybedilebiliyor. Ama ağırlıkla 65 yaş üstü ek hastalığı olan kişiler oluyor. Bir vatandaşımız hayatını kaybettiğinde, aşılı olduğunda 'Bu aşılı olduğu halde vefat etti' diye yaygın dezenformasyon yapılmaya çalışılıyor. Biz rakamları söylüyoruz. Yüzde 10 zaten 65 yaş üzeri ağırlıklı olmak üzere aşılı olanlar da kaybediliyor ama yüzde 90, yüzde 80 oranında biz koruduğunu görüyoruz" demişti.
Koca'nın açıklamalarının ardından Türkiye'nin en kalabalık ili olan İstanbul ile ilgili dikkat çeken bir rapor ortaya çıktı. İstanbul'da en fazla aşılama yüzde 85 ile Kadıköy'de yapıldı. En az aşı olan ise yüzde 61 ile Sultanbeyli. İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, hedef nüfusta çift doz aşılanmanın yüzde 60'lara ulaştığını söyledi.
Memişoğlu, "Şu anda yoğun bakım hastalarımıza baktığımızda aşılıların yaş ortalaması 78. Bunların çoğu 3. dozunu tamamlamayan yandaş hastalığı olan grup. Ama hiç aşısız grupta yaş ortalaması 55'e düşüyor. Yani aşılı değilseniz yandaş hastalığınız olmasa da yoğun bakımlık olma ihtimaliniz yüksek" dedi.
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü verilerine göre İstanbul'da ilk doz aşılanma oranları yüzde 70'in üzerinde. Çift doz aşılanmada ise yüzde 60'lara yaklaşıldı. İstanbul'da çift doz aşısını tamamlayan grup yüzde 91 ile 65 yaş üstü kesim. 15-39 yaş grubunun ise henüz yüzde 61'i ilk doz aşısına gitmiş durumda.