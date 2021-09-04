Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Rize'de sevgi seli! Çocuklara hediye verdi çay davetini geri çevirmedi...
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'de Salarha Tüneli Açılış Töreni'ne katıldı. Memleketinde sevgi seli ile karşılaşan Erdoğan, kıraathanede hemşehrilerinin daveti üzerine çay içerken, kentte dolaşarak vatandaşlarla sohbet etti. Bir yaşlı kadın Erdoğan'a sarılırken, bir çocuk da Erdoğan'ın elini öptü. Erdoğan, Salarha Tüneli'nin açılış kurdelasını da çocuklarla kesti. İşte o görüntüler...
04.09.2021 17:45
- Son Güncelleme: 04.09.2021 18:08