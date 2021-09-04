Vav TV İzle
Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Rize'de sevgi seli! Çocuklara hediye verdi çay davetini geri çevirmedi...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Rize'de sevgi seli! Çocuklara hediye verdi çay davetini geri çevirmedi...

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'de Salarha Tüneli Açılış Töreni'ne katıldı. Memleketinde sevgi seli ile karşılaşan Erdoğan, kıraathanede hemşehrilerinin daveti üzerine çay içerken, kentte dolaşarak vatandaşlarla sohbet etti. Bir yaşlı kadın Erdoğan'a sarılırken, bir çocuk da Erdoğan'ın elini öptü. Erdoğan, Salarha Tüneli'nin açılış kurdelasını da çocuklarla kesti. İşte o görüntüler...

04.09.2021 17:45 - Son Güncelleme: 04.09.2021 18:08
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a Rize’de sevgi seli! Çocuklara hediye verdi çay davetini geri çevirmedi...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'de Salarha Tüneli Açılış Töreni'ne katıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a Rize’de sevgi seli! Çocuklara hediye verdi çay davetini geri çevirmedi...

Memleketinde sevgi seli ile karşılaşan Erdoğan, kıraathanede hemşehrilerinin daveti üzerine çay içerken, kentte dolaşarak vatandaşlarla sohbet etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a Rize’de sevgi seli! Çocuklara hediye verdi çay davetini geri çevirmedi...

Erdoğan vatandaşların davetini geri çevirmeyerek mahalle kıraathanesinde çay içti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a Rize’de sevgi seli! Çocuklara hediye verdi çay davetini geri çevirmedi...

Bir yaşlı kadın Erdoğan'a sarılırken, bir çocuk da Erdoğan'ın elini öptü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a Rize’de sevgi seli! Çocuklara hediye verdi çay davetini geri çevirmedi...

Erdoğan minil çocuğa bir de hediye verdi.

SON DAKİKA