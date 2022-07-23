Erzurum Kongresi'nin 103. yılında Atatürk'ün hiç bilinmeyen çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı!

"MİLLİ SINIRLAR İÇİNDE VATAN BİR BÜTÜNDÜR, PARÇALANAMAZ"

Erzurum Kongresi, hiçbir baskı ve yönlendirme olmadan, milletin hür iradesiyle aldığı milli bir kararın hayata geçirilmesiyle Türk milletinin var olduğu ve var olmaya devam edeceğinin en önemli göstergesi oldu.