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Haberler Güncel Erzurum Kongresi'nin 103. yılında Atatürk'ün hiç bilinmeyen çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı!

Erzurum Kongresi'nin 103. yılında Atatürk'ün hiç bilinmeyen çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı!

Milli Mücadele'nin dönüm noktalarından, Erzurum Kongresi, ulusal egemenliğin koşulsuz gerçekleştirilmesine karar verilen ilk kongre olması nedeniyle Türkiye tarihinde önemli bir yer tutuyor. Erzurum Kongresi'nin kapanışındaki konuşmasında "Tarih, bu kongremizi şüphesiz ender ve büyük bir eser olarak kaydedecektir." diyen Gazi Mustafa Kemal, 103 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı kongrenin önemine dikkatleri çekti. Tarihi kongrenin 103 yılında Atatürk'ün hiç bilinmeyen bir fotoğrafı da ortaya çıktı.

takvim.com.tr
AJANSLAR
23.07.2022 09:56 - Son Güncelleme: 23.07.2022 09:56
Erzurum Kongresi 103. yılında Atatürk’ün hiç bilinmeyen çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı!

Milli Mücadele'nin dönüm noktalarından, Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Erzurum Kongresi, ulusal egemenliğin koşulsuz gerçekleştirilmesine karar verilen ilk kongre olması nedeniyle Türkiye tarihinde önemli bir yer tutuyor.

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Erzurum Kongresi 103. yılında Atatürk’ün hiç bilinmeyen çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı!

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, 23 Temmuz 1919'da emperyalist güçlerin Osmanlı topraklarını paylaşmaya çalıştığı dönemde, Erzurum Kongresi ile Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atılmasını sağladı.

Erzurum Kongresi 103. yılında Atatürk’ün hiç bilinmeyen çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı!

Düşman işgalindeki vatan toprağını kurtarmak için bağımsızlığa giden zorlu yolu Erzurum'dan sürdüren Atatürk ve beraberindekiler, bu kongre sayesinde ülkenin bağımsızlığa giden yolunu açtı.

Erzurum Kongresi 103. yılında Atatürk’ün hiç bilinmeyen çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı!

Doğu vilayetlerinden Erzurum, Sivas, Van, Bitlis, Diyarbakır ve Elazığ'a yönelik Ermeni tehlikesi ve kurulmak istenen Ermenistan'a tepki ile Trabzon, Rize, Gümüşhane, Ordu, Giresun'da Rum Pontus iddialarına karşı tedbir için toplanan Erzurum Kongresi, bölgesel bir kongre olmasına rağmen bütün yurdu ilgilendiren nitelik taşıyor.

Erzurum Kongresi 103. yılında Atatürk’ün hiç bilinmeyen çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı!

"MİLLİ SINIRLAR İÇİNDE VATAN BİR BÜTÜNDÜR, PARÇALANAMAZ"
Erzurum Kongresi, hiçbir baskı ve yönlendirme olmadan, milletin hür iradesiyle aldığı milli bir kararın hayata geçirilmesiyle Türk milletinin var olduğu ve var olmaya devam edeceğinin en önemli göstergesi oldu.

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