Konya'da Erdoğan sevgisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazreti Mevlana'nın 745. Vuslat Yıldönümü Şeb-İ Arus Programına katılmak ve toplu açılış törenleri için geldiği Konya'da vatandaşların ve çocukların sevgi gösterileriyle karışlandı.