Konya'da Erdoğan sevgisi

Başkan Erdoğan Konya'da sevgi gösterileriyle karşılandı.

17 Aralık 2018 Pazartesi, 16:03:50 Güncelleme: 16:09:37
Konya'da Erdoğan sevgisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazreti Mevlana'nın 745. Vuslat Yıldönümü Şeb-İ Arus Programına katılmak ve toplu açılış törenleri için geldiği Konya'da vatandaşların ve çocukların sevgi gösterileriyle karışlandı.

Konya'da Erdoğan sevgisi

Recep Tayyip Erdoğan, Hazreti Mevlana'nın 745. Vuslat Yıldönümü Şeb-İ Arus Programına katılmak ve Mevlana Meydanında gerçekleştirilecek olan toplu açılış törenine katılmak üzere Konya'ya geldi.

Konya'da Erdoğan sevgisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya'ya gelişinden önce ve sonrasında havada askeri ve polis helikopterler güvenlik önlemi aldı.

Konya'da Erdoğan sevgisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Cumhurbaşkanlığı'na ait uçakla geldiği Konya Havalimanı'nda protokol üyeleri tarafından karşılandı.

Konya'da Erdoğan sevgisi

YOL BOYU SEVGİ SELİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu açılış törenine katılmak için Cumhurbaşkanlığı'na ait otobüsle Mevlana Meydanı'na hareket etti.

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