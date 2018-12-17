Konya'da Erdoğan sevgisi

Başkan Erdoğan Konya'da sevgi gösterileriyle karşılandı.
17 Aralık 2018 Pazartesi, 16:03:50
Güncelleme: 16:09:37
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazreti Mevlana'nın 745. Vuslat Yıldönümü Şeb-İ Arus Programına katılmak ve toplu açılış törenleri için geldiği Konya'da vatandaşların ve çocukların sevgi gösterileriyle karışlandı.
Recep Tayyip Erdoğan, Hazreti Mevlana'nın 745. Vuslat Yıldönümü Şeb-İ Arus Programına katılmak ve Mevlana Meydanında gerçekleştirilecek olan toplu açılış törenine katılmak üzere Konya'ya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya'ya gelişinden önce ve sonrasında havada askeri ve polis helikopterler güvenlik önlemi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Cumhurbaşkanlığı'na ait uçakla geldiği Konya Havalimanı'nda protokol üyeleri tarafından karşılandı.
YOL BOYU SEVGİ SELİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu açılış törenine katılmak için Cumhurbaşkanlığı'na ait otobüsle Mevlana Meydanı'na hareket etti.