Başkan Erdoğan Konya'da yanına gelen bir çocuğun elini öptü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerekleştirilen "Selam Vakti Buluşmaları" akşam yemeğine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yanına gelen bir çocuğun elini öptü.
17 Aralık 2018 Pazartesi, 20:53:06
Güncelleme: 21:04:32
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Selam Vakti Buluşmaları" akşam yemeğine katıldı.
Erdoğan, yanına gelen bir çocukla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.
Yanına gelen çocukla yakından ilgilenen Erdoğan, çocuğun elini öptü.
Erdoğan, Mevlana Meydanı'ndaki toplu açılış töreni sonrasında Mevlana Türbesi'ni ziyaret ederek buradaki tadilatları inceledi ve Hz. Mevlana'nın kabri başında dua etti.
Daha sonra Selçuklu Kongre Merkezi'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Selam Vakti Buluşmaları" ismindeki akşam yemeğine iştirak etti.