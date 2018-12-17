Başkan Erdoğan Konya'da yanına gelen bir çocuğun elini öptü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerekleştirilen "Selam Vakti Buluşmaları" akşam yemeğine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yanına gelen bir çocuğun elini öptü.

17 Aralık 2018 Pazartesi, 20:53:06 Güncelleme: 21:04:32
Başkan Erdoğan Konya'da yanına gelen bir çocuğun elini öptü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Selam Vakti Buluşmaları" akşam yemeğine katıldı.

Başkan Erdoğan Konya'da yanına gelen bir çocuğun elini öptü

Erdoğan, yanına gelen bir çocukla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Başkan Erdoğan Konya'da yanına gelen bir çocuğun elini öptü

Yanına gelen çocukla yakından ilgilenen Erdoğan, çocuğun elini öptü.

Başkan Erdoğan Konya'da yanına gelen bir çocuğun elini öptü

Erdoğan, Mevlana Meydanı'ndaki toplu açılış töreni sonrasında Mevlana Türbesi'ni ziyaret ederek buradaki tadilatları inceledi ve Hz. Mevlana'nın kabri başında dua etti.

Başkan Erdoğan Konya'da yanına gelen bir çocuğun elini öptü

Daha sonra Selçuklu Kongre Merkezi'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Selam Vakti Buluşmaları" ismindeki akşam yemeğine iştirak etti.

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