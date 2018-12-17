Van'da PKK'nın cephaneliği ele geçirildi

"Operasyonda, araziye gömülü, dragunov keskin nişancı tüfeği ile bu tüfeğe ait 8 şarjör, keskin nişancı dürbünü ve dipçik, BKC makineli tüfek ve bu tüfeğe ait 414 fişek, 4 AK-47 piyade tüfeği ile bu tüfeklere ait 2 bin 975 fişek, 52 şarjör ve 5 dipçik, 13 el bombası, 5 antitank roketatar mühimmatı, 7 antipersonel roketatar mühimmatı, 16 antitank mayını, 330 M-16 piyade tüfeği fişeği ve bu tüfeğe ait dürbün, 25 av tüfeği fişeği, 11 roketatar sevk fişeği, 3 el yapımı patlayıcı düzeneği, 12 elektrikti fünye, G-3 piyade tüfeği şarjörü, 5 el bombası gövdesi, 5 masonet kelepçe, 26 şarjör kılıfı, bıçak, el telsizi, uzaktan kumanda telsizi ve 3 elektronik devre bulundu."