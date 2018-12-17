Van'da PKK'nın cephaneliği ele geçirildi
Milli İstihbarat Teşkilatı Van Bölge Başkanlığı'nın istihbari çalışmaları sonucu, Erciş ilçesine bağlı Düvenci Mahallesi kırsalında araziye gömülü terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmatın olduğu bilgisine ulaşıldı.
17 Aralık 2018 Pazartesi, 11:16:41 Güncelleme: 11:17:11
"Operasyonda, araziye gömülü, dragunov keskin nişancı tüfeği ile bu tüfeğe ait 8 şarjör, keskin nişancı dürbünü ve dipçik, BKC makineli tüfek ve bu tüfeğe ait 414 fişek, 4 AK-47 piyade tüfeği ile bu tüfeklere ait 2 bin 975 fişek, 52 şarjör ve 5 dipçik, 13 el bombası, 5 antitank roketatar mühimmatı, 7 antipersonel roketatar mühimmatı, 16 antitank mayını, 330 M-16 piyade tüfeği fişeği ve bu tüfeğe ait dürbün, 25 av tüfeği fişeği, 11 roketatar sevk fişeği, 3 el yapımı patlayıcı düzeneği, 12 elektrikti fünye, G-3 piyade tüfeği şarjörü, 5 el bombası gövdesi, 5 masonet kelepçe, 26 şarjör kılıfı, bıçak, el telsizi, uzaktan kumanda telsizi ve 3 elektronik devre bulundu."
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