Van'da PKK'nın cephaneliği ele geçirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı Van Bölge Başkanlığı'nın istihbari çalışmaları sonucu, Erciş ilçesine bağlı Düvenci Mahallesi kırsalında araziye gömülü terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmatın olduğu bilgisine ulaşıldı.

17 Aralık 2018 Pazartesi, 11:16:41 Güncelleme: 11:17:11
Van'da PKK'nın cephaneliği ele geçirildi

Van'ın Erciş ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda araziye gömülü silah ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

Van'da PKK'nın cephaneliği ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamada, Milli İstihbarat Teşkilatı Van Bölge Daire Başkanlığınca, terör örgütü PKK/KCK'nın eylemlerini önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında Erciş ilçesine bağlı Düvenci Mahallesi kırsalında araziye gömülü çok sayıda silah ve mühimmat bulunduğu bilgisi edinildiği belirtildi.

Van'da PKK'nın cephaneliği ele geçirildi

Açıklamada, istihbaratın paylaşıldığı İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin belirlenen adrese operasyon düzenlediği ifade edildi.

Van'da PKK'nın cephaneliği ele geçirildi

Operasyona "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Çelik" adı verildiği kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Van'da PKK'nın cephaneliği ele geçirildi

"Operasyonda, araziye gömülü, dragunov keskin nişancı tüfeği ile bu tüfeğe ait 8 şarjör, keskin nişancı dürbünü ve dipçik, BKC makineli tüfek ve bu tüfeğe ait 414 fişek, 4 AK-47 piyade tüfeği ile bu tüfeklere ait 2 bin 975 fişek, 52 şarjör ve 5 dipçik, 13 el bombası, 5 antitank roketatar mühimmatı, 7 antipersonel roketatar mühimmatı, 16 antitank mayını, 330 M-16 piyade tüfeği fişeği ve bu tüfeğe ait dürbün, 25 av tüfeği fişeği, 11 roketatar sevk fişeği, 3 el yapımı patlayıcı düzeneği, 12 elektrikti fünye, G-3 piyade tüfeği şarjörü, 5 el bombası gövdesi, 5 masonet kelepçe, 26 şarjör kılıfı, bıçak, el telsizi, uzaktan kumanda telsizi ve 3 elektronik devre bulundu."

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