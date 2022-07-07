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Atak helikopteri Afrika semalarında uçacak! Başkan Erdoğan talimat vermişti

Türk savunma sanayisi başarılarına başarı eklerken Başkan Erdoğan "Afrika açılımı" için talimat verdi. Savunma Sanayi geçen yıl Afrika ülkelerine yaptığı satışlarla cirosunu 8 kat artırmıştı. Şimdi de ATAK helikopterleri Afrika semalarında uçmaya hazırlanıyor.

07.07.2022 08:33 - Son Güncelleme: 07.07.2022 08:33
Atak helikopteri Afrika semalarında uçacak! Başkan Erdoğan talimat vermişti

Son dakika haberi: Türk savunma sanayii son yıllarda büyük bir başarı öyküsü yazarken, Afrika'da da önemli bir açılım gerçekleştirdi.

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Atak helikopteri Afrika semalarında uçacak! Başkan Erdoğan talimat vermişti

Geçen yıl savunma sanayiinin toplam cirosu 10 milyar doları bulurken Afrika ülkelerine satışlar bir yılda 8 kat arttı. Şimdi de ATAK helikopterleri Afrika semalarında uçmaya hazırlanıyor.

Atak helikopteri Afrika semalarında uçacak! Başkan Erdoğan talimat vermişti

Geçen günlerde TBMM Dışişleri Komisyonu'nda Afrika ülkeleri ile yapılan anlaşmalar ele alınırken, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran önemli bilgiler paylaştı. Kıran, Afrika'daki büyükelçilik sayısının 44'e ulaştığını bildirdi.

Atak helikopteri Afrika semalarında uçacak! Başkan Erdoğan talimat vermişti

Kıran şöyle devam etti: "Temsilcilik ağımız siyasi, kültürel, insani bağlarımızı pekiştirdiği gibi ikili ticaretimizin artmasına da katkıda bulunuyor. Afrika'yla ticaret hacmimizin 2003 yılında 5 milyar dolar seviyesindeyken bugün 35 milyar dolara yükselmesi bunun bir göstergesi."

Atak helikopteri Afrika semalarında uçacak! Başkan Erdoğan talimat vermişti

"Üstlendiğimiz projelerin 80 milyar dolara, yatırımlarımızın 6 milyar dolara ulaşması Afrika'da kazan-kazan anlayışıyla rekabetçi bir konumda yer almamızı sağlıyor."

Atak helikopteri Afrika semalarında uçacak! Başkan Erdoğan talimat vermişti
Atak helikopteri Afrika semalarında uçacak! Başkan Erdoğan talimat vermişti
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