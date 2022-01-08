Konya - Karaman Hızlı Tren Hattı açıldı! Başkan Erdoğan: "Bay Kemal ve yandaşlarının yapacağı işler değil"

"KEMAL VE YANDAŞLARININ YAPACAĞI İŞ DEĞİL"

Sinyalizasyon, elektrifikasyon çalışmalarıyla, çift hata dönüştürme yoluyla mevcut demir yollarının verimini artırdıklarını anlatan Erdoğan, "Londra'dan kalkan bir tren Avrupa'yı, Balkanları katederek Edirne'den ülkemize girmekte, Marmaray'dan geçerek Anadolu'ya ulaşmaktadır. Boğazın altından Marmaray'ı kim yaptı? Biz laf değil iş üretiriz, iş. Aynı şekilde yine Boğazın altından Avrasya Tüneli'ni kim yaptı? Laf değil, iş üretiriz, iş. Fakat işte bu bay Kemal, yandaşları, bunların yapacağı işler değil. Bunlar ancak bazı çeşmelerin musluklarını yenilerler. Ona da tören yaparlar. Daha önce biliyorsunuz temel atmama töreni yapıyorlardı. Dün ilk defa şimdi ne olduysa temel atma töreni yaptılar. Hayret, şaşırdım doğrusu." değerlendirmesini yaptı.