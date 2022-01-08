Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangından en çok etkilenen köyü ziyaret etti
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yangınlarından en çok etkilenen Demirciler mahallesinde Manavgat ilçesinde yangından en çok etkilenen Demirciler mahallesi ile Kalemler köyünde TOKİ tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya ve Muğla'da bin 350 köy evi ve 750 ahır inşa edildiğini söyledi. Bakan Kurum, yerleşim yerlerinin etrafında tampon bölgeler oluşturarak alevlerin insanların yaşam alanlarına ulaşmasının engelleneceğini belirtti. Haberin detayları...
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Kalemler köyü ile yangından en çok etkilenen Demirciler mahallesinde TOKİ'nin şantiye alanını ziyaret eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çalışmaları yerinde inceledi ve gelinen son duruma ilişkin yetkililerden bilgi aldı.
İnceleme sonrası basına açıklamalarda bulunan Bakan Murat Kurum, 2021 yılında önce Rize ve Artvin'de sel felaketlerinin yaşandığını, ardından Antalya ve Muğla başta olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinde eş zamanlı orman yangınlarının çıktığını, son olarak Kastamonu, Sinop ve Bartın'da büyük sel felaketleriyle karşı karşıya kalındığını hatırlattı.
"İNSANÜSTÜ GAYRETLE YANGIN İLE MÜCADELE ETTİK"
Yangının ilk anından itibaren devletin tüm kurumlarıyla Manavgat'ta olduğunu ve vatan müdafaası verir gibi günlerce insanüstü gayretle bakanlıklar, ormancılar, AFAD, UMKE, TOKİ, İller Bankası, Kızılay, jandarma, emniyet ve itfaiye ekiplerinin yangınla mücadele ettiğini belirten Bakan Kurum, yapılanları şöyle sıraladı:
"İlk etapta 50 bin liraya kadar eşya ve kira yardımı yaptık. Bir yıl içinde, bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 2+1, 3+1 yöresel mimariye uygun ve buraya yaptığımızda iyi ki bu evleri yaptık, bu evlerde vatandaşlarımız mutlu mesut şekilde yaşıyor diyeceğimiz anlayışla çalışmalarımızı başlattık ve bir yıl içerisinde de vatandaşlarımızla anlaşmak kaydıyla konutlarımızı kendilerine teslim edeceğimizi ifade etmiştik. Şimdi hamdolsun inşaatlarımız fiilen köylerimizde başladı. Arsalardaki sorunların hallolması vatandaşlarımızın muvafakatleriyle birlikte inşaatlarımızı başlattık."
"2-3 AY İÇİNDE EVLERİ TESLİM ETMEYE GAYRET GÖSTERECEĞİZ"
Vatandaşlara söz verildiği gibi TOKİ Başkanlığı eliyle köy evlerinin proje çalışmalarını başlattıklarını kaydeden Murat Kurum, "İşte burada Zeynep ablamızın evi yangında ağır hasar görmüştü. Hamdolsun kendisine ve yakınlarına hiçbir zarar gelmemişti. Biz dedik ki, 'Mala gelen zararı biz telafi ederiz, yeter ki sizin canınıza bir zarar gelmesin. Bu çerçevede çalışmalarımızı başlattık. İnşallah 2-3 ay içinde onların da evlerini etaplar hâlinde bitirip teslim etmeye gayret göstereceğiz." diye konuştu.
"ELAZIĞ VE İZMİR'DEKİ DEPREMLERDE NE YAPTIYSAK..."
Murat Kurum şunları söyledi:
"Daha önce de Giresun, Rize ve Artvin'deki sellerde, Elazığ ve İzmir'deki depremlerde ne yaptıysak Antalya ve Muğla'daki yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza da söz verdiğimiz üzere konutlarımızı ve ahırlarımızı teslim edeceğiz. Emin olun onların mutluluğunu görmek her şeye bedel. İnşallah hepsini sağlam ve güvenilir evlerine yerleştireceğiz. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum."