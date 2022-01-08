Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya’nın Manavgat ilçesinde yangından en çok etkilenen köyü ziyaret etti

"2-3 AY İÇİNDE EVLERİ TESLİM ETMEYE GAYRET GÖSTERECEĞİZ"

Vatandaşlara söz verildiği gibi TOKİ Başkanlığı eliyle köy evlerinin proje çalışmalarını başlattıklarını kaydeden Murat Kurum, "İşte burada Zeynep ablamızın evi yangında ağır hasar görmüştü. Hamdolsun kendisine ve yakınlarına hiçbir zarar gelmemişti. Biz dedik ki, 'Mala gelen zararı biz telafi ederiz, yeter ki sizin canınıza bir zarar gelmesin. Bu çerçevede çalışmalarımızı başlattık. İnşallah 2-3 ay içinde onların da evlerini etaplar hâlinde bitirip teslim etmeye gayret göstereceğiz." diye konuştu.