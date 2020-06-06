Normalleşme döneminde ilk sınav bugün yapıldı!
Pandemi sürecinden sonra ilk sınav bugün yapıldı. Gelen son dakika haberlerine göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenen sınavlar, normalleşme süreciyle birlikte yeniden başladı. Normalleşme sürecinden sonra yapılan ilk sınav 'SRC belge sınavı' oldu. İşte aylar sonra yapılan sınavda alınan tedbirler...
Koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenen sınavlar da normalleşme süreci ile yeniden yapılmaya başladı. Normalleşme sürecinin başladığı 1 Haziran'dan bu yana ilk olarak SRC sınavı yapıldı. İstanbul'da 3 ilçede yapılan sınavın bir merkezi de Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu. Yük ve yolcu taşıyan şoförlerin girdiği 'SRC belge sınavı' için okula gelen adaylar hazırlanan tedbirler kapsamında sınava alındı.
"Yaklaşık 3 ay önce bırakmış olduğumuz sınavlarımızı bugün SRC sınavı ile başlatmış olduk. Bakanlığın ve bilim kurulunun bizlere göndermiş olduğu genelgeler doğrultusunda bir takım tedbirler almamız gerekiyordu. Bu kapsamda öncelikle emniyet şeridi oluşturduk, adayların sosyal mesafeyi koruması konusunda bir buçuk metre kuralına dikkat ettik. Tüm adaylarımıza ve tüm görevlilerimize maske dağıtımını sağladık. Maske dağıtımından sonra adaylarımızı tek tek sınav salonlarına aldık. Daha önce sınavları 20 kişilik gruplar halinde alıyorduk ama bakanlık ve bilim kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda salonlarımızda 10 kişilik gruplar halinde sınavlara aldık. Salonlarımızda bir buçuk metrelik sosyal mesafeye özellikle dikkat ettik."