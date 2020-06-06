Normalleşme döneminde ilk sınav bugün yapıldı!

"Yaklaşık 3 ay önce bırakmış olduğumuz sınavlarımızı bugün SRC sınavı ile başlatmış olduk. Bakanlığın ve bilim kurulunun bizlere göndermiş olduğu genelgeler doğrultusunda bir takım tedbirler almamız gerekiyordu. Bu kapsamda öncelikle emniyet şeridi oluşturduk, adayların sosyal mesafeyi koruması konusunda bir buçuk metre kuralına dikkat ettik. Tüm adaylarımıza ve tüm görevlilerimize maske dağıtımını sağladık. Maske dağıtımından sonra adaylarımızı tek tek sınav salonlarına aldık. Daha önce sınavları 20 kişilik gruplar halinde alıyorduk ama bakanlık ve bilim kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda salonlarımızda 10 kişilik gruplar halinde sınavlara aldık. Salonlarımızda bir buçuk metrelik sosyal mesafeye özellikle dikkat ettik."