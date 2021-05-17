Kontrollü normalleşmede yaz planı! Bu 3 önemli kurala dikkat! Kontrollü normalleşme nasıl olacak?
17 günlük tam kapanmanın ardından bugün itibarıyla kademeli normalleşme başladı. Kademeli normalleşme hakkında uzmanlar geçen yazı hatırlatarak vaka sayısı hakkında uyarılarda bulundu. Normalleşme döneminin yaz aylarına denk gelmesi ile birlikte bu süreçte 3 çalışmanın büyük önem taşıdığı kaydedildi. Peki kontrollü normalleşme nasıl olacak? Nereler açık olacak? Mesai saatleri nasıl olacak? İşte detaylar…
Geçen temmuz ve mart aylarına vakaların gerilemesi üzerine hızla normalleşmeye geçilmesinin, salgın dalgasının güçlenerek geri dönmesi anlamına geldiği belirtildi. Tam kapanmadan kısmi normalleşmeye geçişte 7 ve 15 günlük periyotlarla salgını tetikleyen unsurların takip edilebileceği ve analiz yapılabileceği belirtiliyor.
Eğer kısmi normalleşme takvimi aralıklarla başarıyla uygulanırsa, arada yapılacak vaka analizlerinden salgının en çok hangi hareketlilik ve hangi bölgede tetiklediği de görülebilecek. Buna ilişkin eski veriler olmasına rağmen, mutasyona da bağlı olarak yeni analiz yapmanın önemli olduğu belirtiliyor.
Hürriyet'te yer alan habere göre, Uzmanlar, haziran- temmuz aylarında 30 milyon doz aşının yapılması ve kısmi normalleşmenin iyi yönetilmesi durumunda vaka sayısının 10-15 bin bandında kalacağını ifade ediyorlar. Sonbaharda, aşı uygulamasının başarısına bağlı olarak daha rahat bir kışa hazırlanabileceği iddia ediliyor.