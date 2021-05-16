6 mahallede çekirge istilası! Kenti sardı, kırmızı alarma geçildi!
Son dakika haberi... Gaziantep'te, 6 mahallede yüzlerce dönüm tarım arazisini istila eden ürünlere zarar veren çekirgelere karşı mücadele başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında 100 dekarlık alanın ilaçlandığına dikkat çeken İslahiye Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, " Birçok kültür bitkisi üzerinde beslenen çekirgeler özellikle genç bitkiler üzerinde daha büyük zarar verir. Yoğunlukları yüksek olduğu zaman zarar oranı da artmaktadır." dedi.
16.05.2021 17:00
- Son Güncelleme: 16.05.2021 17:00