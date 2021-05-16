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6 mahallede çekirge istilası! Kenti sardı, kırmızı alarma geçildi!

Son dakika haberi... Gaziantep'te, 6 mahallede yüzlerce dönüm tarım arazisini istila eden ürünlere zarar veren çekirgelere karşı mücadele başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında 100 dekarlık alanın ilaçlandığına dikkat çeken İslahiye Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, " Birçok kültür bitkisi üzerinde beslenen çekirgeler özellikle genç bitkiler üzerinde daha büyük zarar verir. Yoğunlukları yüksek olduğu zaman zarar oranı da artmaktadır." dedi.

16.05.2021 17:00 - Son Güncelleme: 16.05.2021 17:00
Gaziantep'te 6 mahallede çekirge istilası!

Gaziantep'te, 6 mahallede yüzlerce dönüm tarım arazisini istila eden ürünlere zarar veren çekirgelere karşı mücadele başlatıldı.

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Gaziantep'te 6 mahallede çekirge istilası!

İlçe merkezine bağlı Amanos Dağları'nın eteklerindeki Kayabaşı, İdilli, Kabaklar, Burunsuzlar ve Kaleobası Mahallelerinde bulunan araziler çekirge istilasına uğradı.

Gaziantep'te 6 mahallede çekirge istilası!

MÜCADELE BAŞLADI
Çekirgelerin ekili arazilere zarar vermesinin ardından, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri çekirgelerin yoğunlukta olduğu bölgelerde incelemede bulunarak çekirgelerle mücadele başlattı.

Gaziantep'te 6 mahallede çekirge istilası!

Çekirgelerin arazilere verdiği zararın önüne geçilmesi için bağlatılan çalışmalarda 100 dekarlık alanda ilaçlama yapıldı.

Gaziantep'te 6 mahallede çekirge istilası!

Yapılan çalışmalar kapsamında 100 dekarlık alanın ilaçlandığına dikkat çeken İslahiye Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: