Kısıtlama başladı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de Cumartesi ve Pazar sokağa çıkma yasağı var mı?
Saat 21.00 itibariyle 81 ilde sokak kısıtlaması başladı. Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada Türkiye'nin normalleşme sürecine geçtiğini duyurmuştu. Normalleşmeye Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs vaka yoğunluğuna göre belirlediği haritaya göre kademe kademe geçildi. Normalleşmenin ilk hafta sonu için bazı sorular merak ediliyor. Vatandaşlar "Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı var mı? Normalleşmenin ilk hafta sonunda ne yasak ne serbest? İstanbul, Ankara ve İzmir'de Cumartesi ve Pazar günü sokağa çıkma yasağı olacak mı?" sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte yarın sokağa çıkma yasağı olan ve sokağa çıkma yasağı kalkan iller listesi...
05.03.2021 13:02
- Son Güncelleme: 05.03.2021 20:55
Saat 21.00 itibariyle 81 ilde sokak kısıtlaması başladı.
Yeni normalleşme planı hayata geçti. 1 Mart normalleşme takvimine göre, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir süre daha devam edecek. Peki, 6 Mart cumartesi günü sokağa çıkma yasağı var mı? Pazar günü hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? İşte sokağa çıkma yasağı uygulamasının detayları...