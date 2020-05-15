Kontrollü normalleşmede 4 kurala dikkat! Ramazan Bayramında... | Bilim Kurulu üyesi uyardı
Türkiye'de koronavirüsle mücadelede normalleşme süreci devam ederken, yetkililer "bulaşma katsayısı"na odaklandı. Prof. Dr. Ahmet Demircan, normalleşme adımlarının "açık çek" olduğunu belirterek, Ramazan Bayramının da bu süreçte ciddi bir sınav olduğunu söyledi. Prof. Dr. Mustafa Öztürk ise normalleşme sürecindeki kurallara dikkat çekerken, "Almanya'da bulaşı oranı 0.6'ya kadar düşmüştü önlemler hafifledi 1.18 oldu" dedi.
Koronavirüsle mücadelede Kontrollü Sosyal Hayat evresinde oluşan "rehavet" görüntülerine karşı Bilim Kurulu üyelerinden uyarı geldi. Kurul'un halk sağlığı alanında uzman üyesi olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Öztürk, yaptığı değerlendirmede, Almanya, İtalya başta olmak üzere Avrupa'nın Türkiye'den önce salgına yakalandığını, aldığı önlemlerle Türkiye'nin bu süreci geciktirdiğini hatırlattı.
Milliyet'in haberine göre Almanya'nın pandemi sürecinde Türkiye gibi filyasyondaki başarısı, sağlık alt yapısı ile salgını kontrol altına aldığını belirten Öztürk, "Almanya'da koronavirüs bulaşma kat sayısı 0,6'ya kadar düşmüştü. Önlemler hafifledi bulaşma kat sayısı 1.18 oldu. 1'in üzerine çıkması virüsün yayılmaya devam etmesi demektir. Benzer durum Güney Kore ve Japonya'da da oldu." dedi.
MASKE ÖMRÜ KADAR
Vatandaşların havaların ısınmasıyla bir an önce normalleşmeye geçme isteğinin arttığını ifade eden Öztürk, vatandaşlardan özellikle AVM konusunda daha temkinli davranmalarını istedi. AVM önlerinde yaşanan sosyal mesafeden uzak görüntülerin, Türkiye'de azalmakta olan bulaşma katsayısını artırabileceğini belirten Öztürk, "AVM'ye gerekmedikçe gitmeyin. Gerekliyse, örneğin yazlık ayakkabıya ihtiyacın var."