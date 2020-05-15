Provokatör Berna Laçin'in sicili kabarık! İslam'a nefret, darbeye destek, çocuk istismarına kalkan...
Özellikle hassas toplumsal olayların yaşandığı dönemlerde sahneye çıkarak provokatif paylaşımlar yapan Berna Laçin, yediden yetmişe tüm Türkiye'nin tepkisini topladı. İslam dinini, milli değerlerimizi, hatta onlarca insanın yaşamını yitirdiği depremi bile çirkin paylaşımlarına alet eden Laçin'in toplumsal itibarı da tartışılır hale geldi. Turkuvaz Medya, aldığı kararla Berna Laçin'in yer aldığı hiçbir reklama yer vermeyeceğini açıkladı. Turkuvaz Medya'nın bu kararına sosyal medyadan destek yağdı. Peki Berna Laçin hakkında bu karar neden alındı? Berna Laçin'i tepkilerin odağına koyan paylaşımları neydi? İşte provokasyonlarıyla gündemden düşmeyen Berna Laçin'in kirli sicili...
Ekranlarda eskisi kadar yer bulamayınca sosyal medyada yaptığı provokatif paylaşımlarla gündeme gelme çabası içinde bulunan Berna Laçin, birçok kez paylaşımlarının ayarını kaçırarak İslam dininin kutsal değerleri ile milli birlik ve beraberliğimizi hedef aldı. Tepki çeken paylaşımlarına onlarca kişinin hayatını kaybettiği depremi bile alet eden Laçin'in itibarı toplum tarafından tartışılır hale geldi. Turkuvaz Dijital Medya, provokatör Berna Laçin'in rol aldığı ve marka yüzü olduğu reklamları kesinlikle yayınlamama kararı aldı. Karara sosyal medyadan destek yağarken, Laçin'in provokatif paylaşımları yeniden gündeme geldi. İşte Berna Laçin'e gösterilen tepkilerin kaynağı olan karanlık silici...
ÇOCUK İSTİSMARINA SAHİP ÇIKTI
Berna Laçin, sosyal medya hesabından Abdulllah Şevki'nin "Zümrüt Apartmanı" isimli sapkın kitabında yer alan tartışmalı cümleler için ""Çocuk istismarını bir film ya da kitapta anlatmak pedofili değildir, buna özendirmek, bunu normal olarak yansıtmak pedofilidir" diyerek bu sapkınlığa sahip çıktı.
DEPREMİ BİLE PROVOKASYONUNA ALET ETTİ!
Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem tüm Türkiye'yi kenetlerken, Berna Laçin yine iş başındaydı. Laçin, yabancı kaynaklarda depremin şiddetinin daha fazla olduğunu ancak vergi muafiyetinin olmaması için Türkiye'nin depremin şiddetini küçük gösterdiği yalanına sarılarak şunları söyledi:
Bakın; yabancı kaynaklardan kontrol edelim. Daha yüksek verir. Hatta birazdan 6.8 (6.89 aslında 6.9) indirilerek söylenir. Bekleyin, görün. Hep aynı... Hop güncelleme 6.5. Biliyorsunuz bir dereceden sonra o ilde vergi falan depremden dolayı muafiyet alıyor.
Laçin'in 'deprem' paylaşımı Twitter'da tepkilere neden oldu.