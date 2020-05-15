Provokatör Berna Laçin'in sicili kabarık! İslam'a nefret, darbeye destek, çocuk istismarına kalkan...

DEPREMİ BİLE PROVOKASYONUNA ALET ETTİ!

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem tüm Türkiye'yi kenetlerken, Berna Laçin yine iş başındaydı. Laçin, yabancı kaynaklarda depremin şiddetinin daha fazla olduğunu ancak vergi muafiyetinin olmaması için Türkiye'nin depremin şiddetini küçük gösterdiği yalanına sarılarak şunları söyledi:

Bakın; yabancı kaynaklardan kontrol edelim. Daha yüksek verir. Hatta birazdan 6.8 (6.89 aslında 6.9) indirilerek söylenir. Bekleyin, görün. Hep aynı... Hop güncelleme 6.5. Biliyorsunuz bir dereceden sonra o ilde vergi falan depremden dolayı muafiyet alıyor.

Laçin'in 'deprem' paylaşımı Twitter'da tepkilere neden oldu.