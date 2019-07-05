Gelecek nesilleri bekleyen büyük tehlike! Pedofili sapkınlığının normalleştirilmesi

Dünya çapında bir sapkınlık projesi olan LGBT, gerek dizi ve filmlerle, gerek siyasi kampanyalarla gerekse uluslararası medya kuruluşları eli ile pedofili, eşcinsellik ve çocuk istismarını normalleştiriyor ve masumlaştırıyor. Bu sapkınlığın yayılmasına en büyük rolü LGBT kampanyaları ve yürüyüşleri alıyor. Sözde "onur" yürüyüşleri adı altında küçük yaştaki çocuklar adeta birer cinsel obje gibi giydirilerek şehrin caddelerinde dans ettiriliyor. Masum çocukların geleceğini zehirleyen sözde medeni dünya, bu sapkın görüntüleri "özgürlük" naralarıyla alkışlıyor. Birçoğumuz tehlikeyi uzakta sansa da çocuklarımızın izlediği çizgi filmlerde dahil LGBT zehri kendilerini tehdit ediyor. İşte empoze edilmek istenen sapkınlığın küresel çapta görüntüleri...
Gelecek nesilleri bekleyen büyük tehlike! Pedofili sapkınlığının normalleştirilmesi05.07.2019 11:03
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