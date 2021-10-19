İngilizlerden Türk SİHA'larına yakın markaj! Neden Türk SİHA’sı? İngiltere’ye SİHA satışı Türkiye’yi nasıl etkiler?

İnsansız hava araçları konusundaki gücünü tüm dünyaya ispatlayan Türkiye, söz konusu başarısını çok değerli ihracat hamleleriyle de taçlandırıyor. Daha önce Türkmenistan'dan Ukrayna'ya Azerbaycan'dan Polonya'ya kadar dünyanın dört bir yanında boy gösteren Türk İHA'ları için ufukta yeni bir durak belirdi; İngiltere…

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı "İngiltere, Türk SİHA'larıyla çok ciddi bir şekilde ilgileniyor. Onlara SİHA'lar konusunda farklı seçenekleri sunduk." açıklaması gözleri Londra'dan gelecek muhtemel satın almalara çevirdi.