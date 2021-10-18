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Başkan Erdoğan için 150 metre tırmanıp topluyor!

Batman'da zorlukları göze alan Yalçın Yıldız, 150 metre tırmanarak Başkan Erdoğan için bal topladı. Yıldız, "Bu balın faydaları saymakla bitmez. Şifa kaynağı ve tamamen organik olan kaya balını bu kez Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan için topladım. Ona ulaştırmak istiyorum" dedi.

18.10.2021 14:34 - Son Güncelleme: 18.10.2021 14:34
Başkan Erdoğan için 150 metre tırmanıp topluyor!

Batman'da dağlık bölgede zorlukları göze alıp kaya oluklarına tırmanan ve kaya balı toplayan beden eğitimi öğretmeni Yalçın Yıldız, bu kez Başkan Recep Tayyip Erdoğan için 150 metre tırmanıp bal topladı.

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Başkan Erdoğan için 150 metre tırmanıp topluyor!

Yıldız, "Bu balın faydaları saymakla bitmez. Şifa kaynağı ve tamamen organik olan kaya balını bu kez Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan için topladım. Ona ulaştırmak istiyorum" dedi.

Başkan Erdoğan için 150 metre tırmanıp topluyor!

Gercüş ilçesi Aydınlı köyü Mağaralı mezrasında dağlık bölgedeki uçurumların oluklarındaki kaya balı, bölge halkının ölümü göze alarak yaptığı tırmanışın ardından sofralardaki yerini alıyor.

Başkan Erdoğan için 150 metre tırmanıp topluyor!

Hobi olarak arıcılık yapan beden eğitimi öğretmeni Yalçın Yıldız, topladığı balı yakın çevresine verdikten sonra geri kalanı da kilosunu bin TL'den satıyor.

Başkan Erdoğan için 150 metre tırmanıp topluyor!

Yıldız, son tırmanışında balı topladıktan sonra Türk bayrağını kaya 150 metre yüksekliğine kayalık alana astı.

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