Başkan Erdoğan için 150 metre tırmanıp topluyor!
Batman'da zorlukları göze alan Yalçın Yıldız, 150 metre tırmanarak Başkan Erdoğan için bal topladı. Yıldız, "Bu balın faydaları saymakla bitmez. Şifa kaynağı ve tamamen organik olan kaya balını bu kez Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan için topladım. Ona ulaştırmak istiyorum" dedi.
18.10.2021 14:34
- Son Güncelleme: 18.10.2021 14:34
Batman'da dağlık bölgede zorlukları göze alıp kaya oluklarına tırmanan ve kaya balı toplayan beden eğitimi öğretmeni Yalçın Yıldız, bu kez Başkan Recep Tayyip Erdoğan için 150 metre tırmanıp bal topladı.