'Koca Yusuf' gizemli virüs için havalanıyor! Çin'e gönderilen 'Koca Yusuf'un özellikleri neler?
Koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'den, Türk vatandaşlarının getirilmesi için düğmeye basıldı. Dünyanın dehşet içerisinde izlediği salgında son ölü sayısı 170. Çin'de koronavirüs salgınının çıktığı Vuhan kentinde yaşayan 35 Türk ve 10 Azerbaycan vatandaşı 'Koca Yusuf' operasyonuyla tahliye edilecek. Tahliye edilen vatandaşlar uçaktan indiğinde 14 gün boyunca karantina altında tutulacak. Çin'e gönderilecek Türk Hava Kuvvetlerine ait A400M kargo uçağı bu operasyon için özel dizayn edildi. Ayrıca özellikleri ile dikkat çekiyor. Peki A400M Koca Yusuf uçağının dikkat çeken özelliği! A400M Koca Yusuf uçağının özellikleri nelerdir?
Tahliye için bir askeri kargo uçağının ambulans uçağa dönüştürüldüğünü belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu bilgileri vermişti:
"Pilottan sağlık ekibine ve vatandaşlarımıza kadar herkes özel bir kıyafet giyecek. Türkiye'ye getirilen vatandaşlar, onları getiren pilot ve sağlık ekibi 14 gün boyunca karantina altında tutulacak.
Peki Türk vatandaşlarını Çin'den Türkiye'ye getirecek olan ve ambulansa dönüştürülen kargo uçağının özellikleri neler?
Türkiye'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin havadan uzun menzilli nakliye ihtiyacını karşılamak üzere Airbus Defence&Space firmasından 10 adet A400M uçağı tedarik edilmektedir. Türkiye, Avrupa Müşterek Silahlanma ve İşbirliği Teşkilatı (OCCAR) ile ana yüklenici Airbus Defence&Space ile 2003'te imzaladığı geliştirme ve tedarik sözleşmesi kapsamında A400M, aralarında Almanya, Belçika, Fransa, İngiltere, İspanya, İtalya ve Türkiye'nin katılımıyla 1980'li yıllarda başlatılan Yeni Nesil Nakliye Uçağı tedarik projesidir. A400M'nin açılımı, baştaki "A" harfi Airbus'ı, sondaki "M" harfi Military (Askeri) ve "400" rakamı da sivil amaçlı diğer Airbus uçaklarından farklı yeni bir uçağın başlangıcı olduğunu belirtiyor.