GaleriGüncel

'Koca Yusuf' gizemli virüs için havalanıyor! Çin'e gönderilen 'Koca Yusuf'un özellikleri neler?

Koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'den, Türk vatandaşlarının getirilmesi için düğmeye basıldı. Dünyanın dehşet içerisinde izlediği salgında son ölü sayısı 170. Çin'de koronavirüs salgınının çıktığı Vuhan kentinde yaşayan 35 Türk ve 10 Azerbaycan vatandaşı 'Koca Yusuf' operasyonuyla tahliye edilecek. Tahliye edilen vatandaşlar uçaktan indiğinde 14 gün boyunca karantina altında tutulacak. Çin'e gönderilecek Türk Hava Kuvvetlerine ait A400M kargo uçağı bu operasyon için özel dizayn edildi. Ayrıca özellikleri ile dikkat çekiyor. Peki A400M Koca Yusuf uçağının dikkat çeken özelliği! A400M Koca Yusuf uçağının özellikleri nelerdir?

30.01.2020 13:02 - Son Güncelleme: 30.01.2020 13:21
'Koca Yusuf' gizemli virüs için havalanıyor! Çin'e gönderilen 'Koca Yusuf'un özellikleri neler?

Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından kalkan, Türk Hava Kuvvetlerine ait A400M kargo uçağı, Sağlık Bakanlığınca planlanan büyük tahliye operasyonu kapsamında, sağlık ekiplerini ve ekipmanı aldıktan sonra Çin'e hareket ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
'Koca Yusuf' gizemli virüs için havalanıyor! Çin'e gönderilen 'Koca Yusuf'un özellikleri neler?

Ambulans uçak, salgının yaşandığı Vuhan'da yaşayan ve Türkiye'ye dönme taleplerini ileten vatandaşları, sağlık ekipleri ve enfeksiyon uzmanları eşliğinde Türkiye'ye getirecek.

'Koca Yusuf' gizemli virüs için havalanıyor! Çin'e gönderilen 'Koca Yusuf'un özellikleri neler?

Tahliye için bir askeri kargo uçağının ambulans uçağa dönüştürüldüğünü belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu bilgileri vermişti:

"Pilottan sağlık ekibine ve vatandaşlarımıza kadar herkes özel bir kıyafet giyecek. Türkiye'ye getirilen vatandaşlar, onları getiren pilot ve sağlık ekibi 14 gün boyunca karantina altında tutulacak.

'Koca Yusuf' gizemli virüs için havalanıyor! Çin'e gönderilen 'Koca Yusuf'un özellikleri neler?

Kimsenin aklında soru işareti kalmasın. Türkiye bulaşıcı risk olan tüm hastalıklarla ilgili her türlü önlemi almış bulunuyor."

'Koca Yusuf' gizemli virüs için havalanıyor! Çin'e gönderilen 'Koca Yusuf'un özellikleri neler?

Peki Türk vatandaşlarını Çin'den Türkiye'ye getirecek olan ve ambulansa dönüştürülen kargo uçağının özellikleri neler?

Türkiye'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin havadan uzun menzilli nakliye ihtiyacını karşılamak üzere Airbus Defence&Space firmasından 10 adet A400M uçağı tedarik edilmektedir. Türkiye, Avrupa Müşterek Silahlanma ve İşbirliği Teşkilatı (OCCAR) ile ana yüklenici Airbus Defence&Space ile 2003'te imzaladığı geliştirme ve tedarik sözleşmesi kapsamında A400M, aralarında Almanya, Belçika, Fransa, İngiltere, İspanya, İtalya ve Türkiye'nin katılımıyla 1980'li yıllarda başlatılan Yeni Nesil Nakliye Uçağı tedarik projesidir. A400M'nin açılımı, baştaki "A" harfi Airbus'ı, sondaki "M" harfi Military (Askeri) ve "400" rakamı da sivil amaçlı diğer Airbus uçaklarından farklı yeni bir uçağın başlangıcı olduğunu belirtiyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Son dakika: Şırnak'ta Kapan-5 Gabar Operasyonu başlatıldı
Son dakika: Şırnak'ta "Kapan-5 Gabar Operasyonu" başlatıldı