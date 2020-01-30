'Koca Yusuf' gizemli virüs için havalanıyor! Çin'e gönderilen 'Koca Yusuf'un özellikleri neler?

Peki Türk vatandaşlarını Çin'den Türkiye'ye getirecek olan ve ambulansa dönüştürülen kargo uçağının özellikleri neler?

Türkiye'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin havadan uzun menzilli nakliye ihtiyacını karşılamak üzere Airbus Defence&Space firmasından 10 adet A400M uçağı tedarik edilmektedir. Türkiye, Avrupa Müşterek Silahlanma ve İşbirliği Teşkilatı (OCCAR) ile ana yüklenici Airbus Defence&Space ile 2003'te imzaladığı geliştirme ve tedarik sözleşmesi kapsamında A400M, aralarında Almanya, Belçika, Fransa, İngiltere, İspanya, İtalya ve Türkiye'nin katılımıyla 1980'li yıllarda başlatılan Yeni Nesil Nakliye Uçağı tedarik projesidir. A400M'nin açılımı, baştaki "A" harfi Airbus'ı, sondaki "M" harfi Military (Askeri) ve "400" rakamı da sivil amaçlı diğer Airbus uçaklarından farklı yeni bir uçağın başlangıcı olduğunu belirtiyor.