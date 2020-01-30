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Son dakika: Şırnak'ta "Kapan-5 Gabar Operasyonu" başlatıldı

İçişleri Bakanlığı'nca, Şırnak'ta 'Kapan-5 Gabar Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 780 personel görev alıyor.

30.01.2020 10:07 - Son Güncelleme: 30.01.2020 10:19
Son dakika: Şırnak'ta Kapan-5 Gabar Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca, Şırnak'ta "Kapan-5 Gabar Operasyonu"nun başlatıldığı bildirildi.

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Son dakika: Şırnak'ta Kapan-5 Gabar Operasyonu başlatıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Şırnak Gabar barınma alanında bulundukları değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı ve Siirt İl Jandarma Komutanı'nın arazide sevk ve idare ettiği operasyonda jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 780 personel, 51 operasyonel timin görev aldığı belirtildi.

ŞIRNAK'TA KAPAN-5 GABAR OPERASYONU BAŞLADI! İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER! TIKLA VE İZLE

Son dakika: Şırnak'ta Kapan-5 Gabar Operasyonu başlatıldı

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik "Kapan operasyonları"nın vatandaşların desteğiyle kararlı şekilde başarıyla sürdüğü vurgulandı.

Son dakika: Şırnak'ta Kapan-5 Gabar Operasyonu başlatıldı
Son dakika: Şırnak'ta Kapan-5 Gabar Operasyonu başlatıldı
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