Rusya’nın Esed Rejimi ile birlikte İdlib’i bombalaması, Türkiye'deki imajına zarar veriyor
Araştırma kuruluşu Sociall tarafından Ocak 2020 tarihli bir Rusya araştırması gerçekleştirildi. Araştırmada Türk vatandaşları gözündeki Rusya imajınının ölçülmesi amaçlandı. Türkiye genelinde 67 ilde 1000 kişi ile gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre, Rusya'nın Esed Rejimi ile birlikte İdlib'i bombalaması katılımcıların yüzde 72'sinin Rusya ile ilgili fikirlerini olumsuz yönde etkiledi.
30.01.2020 14:55
- Son Güncelleme: 30.01.2020 15:03
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