Rusya’nın Esed Rejimi ile birlikte İdlib’i bombalaması, Türkiye'deki imajına zarar veriyor

DEMOKRAFİK BİLGİLER

Katılımcıların yüzde 45'ini kadınlar oluştururken, yüzde 55'i ise erkeklerden oluştu. Katılımcıların eğitim düzeyine bakıldığında yüzde 26'nın yüksek eğitim düzeyine, yüzde 42'sinin düşük eğitim düzeyine, yüzde 32'sinin ise orta eğitim düzeyine sahip olduğu görüldü.



