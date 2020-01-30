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Rusya’nın Esed Rejimi ile birlikte İdlib’i bombalaması, Türkiye'deki imajına zarar veriyor

Araştırma kuruluşu Sociall tarafından Ocak 2020 tarihli bir Rusya araştırması gerçekleştirildi. Araştırmada Türk vatandaşları gözündeki Rusya imajınının ölçülmesi amaçlandı. Türkiye genelinde 67 ilde 1000 kişi ile gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre, Rusya'nın Esed Rejimi ile birlikte İdlib'i bombalaması katılımcıların yüzde 72'sinin Rusya ile ilgili fikirlerini olumsuz yönde etkiledi.

30.01.2020 14:55 - Son Güncelleme: 30.01.2020 15:03
Rusya’nın Esed Rejimi ile birlikte İdlib’i bombalaması, Türkiye'deki imajına zarar veriyor

Araştırma kuruluşu Sociall'ın "Türk Vatandaşlarının Gözündeki Rusya İmajı Araştırması" sonuçları yayımlandı.

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Rusya’nın Esed Rejimi ile birlikte İdlib’i bombalaması, Türkiye'deki imajına zarar veriyor

Yapılan araştırmada, Türk vatandaşları gözündeki Rusya imajının ölçülmesi amaçlandı. Araştırmaya Türkiye genelinde 67 ilde 1000 kişi katıldı.

Rusya’nın Esed Rejimi ile birlikte İdlib’i bombalaması, Türkiye'deki imajına zarar veriyor

DEMOKRAFİK BİLGİLER
Katılımcıların yüzde 45'ini kadınlar oluştururken, yüzde 55'i ise erkeklerden oluştu. Katılımcıların eğitim düzeyine bakıldığında yüzde 26'nın yüksek eğitim düzeyine, yüzde 42'sinin düşük eğitim düzeyine, yüzde 32'sinin ise orta eğitim düzeyine sahip olduğu görüldü.

Rusya’nın Esed Rejimi ile birlikte İdlib’i bombalaması, Türkiye'deki imajına zarar veriyor

S-400 İLİŞKİLERİ OLUMLU ETKİLEDİ
Katılımcılara "Türkiye'nin Rusya'dan S400 füze savunma sistemi satın alması rusya ile ilgili fikrinizi nasıl etkiledi?" sorusu yöneltildi.

Rusya’nın Esed Rejimi ile birlikte İdlib’i bombalaması, Türkiye'deki imajına zarar veriyor

Katılımcıların yüzde 50'si olumlu etkileri derken, yüzde 25'i ise Rusya ile ilgili fikrini olumsuz etkilediğini belirtti.

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