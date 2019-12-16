KKTC’ye gönderilen İHA’larda dikkat çeken detay!

ZAMAN VE YAKIT AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR KAZANÇ

Geçitkale'ye giden İHA'nın teknik ve jeostratejik açıdan farklı sonuçları olduğuna işaret eden Oğuz, "Teknik açıdan bakarsak her şeyden önce İHA'larımızın zaman açısından ciddi bir kazancı oldu. Türk İHA'ları gidiş-dönüş yaklaşık 8-10 saatlik bir süreyi görev yerine intikal için harcamaktansa asli görevi olan 'gözetleme' için kullanacak. Daha az yakıt ve daha az mesafe kat edilmesi, bakım-onarım için de avantajlı. Burada lojistik kazançtan da bahsetmek mümkün" şeklinde konuştu.