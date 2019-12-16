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KKTC’ye gönderilen İHA’larda dikkat çeken detay!

KKTC'ye gönderilen İHA bu sabah piste indi. Uzun süre sonra Türkiye'nin Kıbrıs konuşlu ilk hava icrasını değerlendiren uzmanlara göre Geçitkale, teknik, taktik ve stratejik açıdan son derece önemli bir dönemin ilk adımı olurken gönderilen İHA'lardaki bir detay da dikkat çekti. Savunma Politikası Analisti Turan Oğuz yaptığı açıklamada 'Normalde Deniz Kuvvetleri Komutanlığının envanterindeki 10 adet TB2 ve 3 adet ANKA İHA'nın hepsi silahlı. Ancak Rum kesimi silahsız gözetleme yaptığı için biz de yolladığımız aracın silah taşıma ve salma kısmını söktük' ifadelerini kullandı.

16.12.2019 17:27 - Son Güncelleme: 16.12.2019 17:47
KKTC’ye gönderilen İHA’larda dikkat çeken detay!

KKTC Geçitkale Havaalanı'nın İHA'larla yürütülecek faaliyetler için kullanılmasına yönelik kararın ardından Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığında bulunan Bayraktar TB2 tipi İHA, Geçitkale Havaalanı'na indi.

KKTC’ye gönderilen İHA’larda dikkat çeken detay!

Gözleri bir kez daha Doğu Akdeniz'e çeviren bu adımın ardından, süreci yakından takip edenlerin en çok merak ettiği konulardan biri de 'Geçitkale neleri değiştirecek?' sorusunun yanıtı oldu.

KKTC’ye gönderilen İHA’larda dikkat çeken detay!

KKTC'YE İNEN İLK İHA DOĞU AKDENİZ'DEKİ GÖREV UÇUŞUNA BAŞLADI

Savunma Politikası Analisti Turan Oğuz, konuyla ilgili olarak TRT Haber'e konuştu. Oğuz, tüm bu yaşananların basit bir İHA uçuşu olmadığının altını çizerek, Türkiye'nin bu adımla sadece Rumlara değil Doğu Akdeniz'deki tüm aktörlere de çok güçlü bir mesaj verdiğini söyledi.

KKTC’ye gönderilen İHA’larda dikkat çeken detay!

ZAMAN VE YAKIT AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR KAZANÇ
Geçitkale'ye giden İHA'nın teknik ve jeostratejik açıdan farklı sonuçları olduğuna işaret eden Oğuz, "Teknik açıdan bakarsak her şeyden önce İHA'larımızın zaman açısından ciddi bir kazancı oldu. Türk İHA'ları gidiş-dönüş yaklaşık 8-10 saatlik bir süreyi görev yerine intikal için harcamaktansa asli görevi olan 'gözetleme' için kullanacak. Daha az yakıt ve daha az mesafe kat edilmesi, bakım-onarım için de avantajlı. Burada lojistik kazançtan da bahsetmek mümkün" şeklinde konuştu.

KKTC’ye gönderilen İHA’larda dikkat çeken detay!

UZUN SÜRE SONRA KIBRIS KONUŞLU ASKERİ HAVA GÖREVİ İCRA EDECEĞİZ
Oğuz, Geçitkale'ye gönderilen İHA'nın jeostratejik etkilerine ilişkin ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Olay yerine çok hızlı intikal edebileceğiniz bir konuma ulaşmanız çok önemli bir taktik kazanç. Ada'nın güneyinde araştırma gemilerimiz ve onlara eşlik eden diğer yüzer unsurlarımız var. Eğer aksi bir durum olursa ilgili bölgeye Geçitkale'den havalandıktan dakikalar sonra ulaşmanız mümkün.

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