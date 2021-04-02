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Sokak kısıtlaması başladı! Hafta sonu hangi illerde sokak yasağı var? 3-4 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı?

Normalleşme sürecin geçilmesinin hemen ardından gelen vaka patlaması nedeniyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı çıkışı hafta sonu yasaklarının 58 ilde yeniden uygulanacağını açıklamıştı. Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs risk haritasında kırmızı kategoride olan 58 ilde bugün saat 21.00'den pazartesi saat 05.00'e kadar devam edecek. Peki hangi illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı var? 3-4 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? Kırmızı kategorideki iller hangileri? İşte detaylar…

02.04.2021 15:24 - Son Güncelleme: 02.04.2021 21:02
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? 3-4 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı?

Kovid-19'la mücadele kapsamında "çok yüksek" riskli 58 ilde, 5 Nisan Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusu artan koronavirüs vakaları sebebiyle merakla cevap bekleyen konular arasında yer alıyordu.

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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? 3-4 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı?

Yapılan son kabine toplantısının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan alınan yeni kararları açıkladı. Yerinde karar döneminde geride kalan dört haftada vakaların artması nedeniyle koronavirüs tedbirleri ve kısıtlamalar arttırıldı..

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? 3-4 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı?

Başkan Erdoğan, yaptığı açıklamada "Kırmızı kategorideki illerde, pazar günü uygulanan kısıtlama artık cumartesi ve pazar olarak sürecektir" ifadelerini kullandı.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? 3-4 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı?

Artan vaka sayısı sonrası Türkiye risk haritasında İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli gibi illerin de yer aldığı çok yüksek riskle belirtilen 58 ilde hem cumartesi hem de pazar günleri sokağa çıkma yasağı uygulanacak. İşte detaylar

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? 3-4 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı milyonların takip ettiği Kabine Toplantısı sonrası gündeme geldi. Tüm Türkiye'nin gözü Beştepe'de Başkan Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı'ndan çıkan kararlara çevrildi.