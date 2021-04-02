Sokak kısıtlaması başladı! Hafta sonu hangi illerde sokak yasağı var? 3-4 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı?
Normalleşme sürecin geçilmesinin hemen ardından gelen vaka patlaması nedeniyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı çıkışı hafta sonu yasaklarının 58 ilde yeniden uygulanacağını açıklamıştı. Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs risk haritasında kırmızı kategoride olan 58 ilde bugün saat 21.00'den pazartesi saat 05.00'e kadar devam edecek. Peki hangi illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı var? 3-4 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? Kırmızı kategorideki iller hangileri? İşte detaylar…
02.04.2021 15:24
- Son Güncelleme: 02.04.2021 21:02