Kız Kulesi restorasyonunda sona yaklaşıldı! Drone ile görüntülendi
İstanbul'un incisi Kız Kulesi'nin restorasyonunda sona yaklaşıldı. Kule ile özdeşleşen alem ve bayrak ortaya çıkmış durumda. Kulede iki farklı çalışma yürütülüyor. Bir yandan kulede restorasyon işlemleri akademisyenler eşliğinde büyük bir titizlikle yürütülürken, diğer yandan tarihi yapının üzerinde bulunduğu adada da çalışmalar sürüyor.
02.02.2023 07:28 - Son Güncelleme: 02.02.2023 07:28
Restorasyon süreci devam eden Kız Kulesi'nden sona doğru yaklaşılıyor. SABAH ekipleri drone vasıtasıyla tarihi yapıdaki çalışmaları havadan görüntüledi ve çalışmalarda sona doğru gelindiğini kayıt altına aldı.
YOĞUN BİR ÇALIŞMA GÖZE ÇARPIYOR
Kız Kulesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2021 yılında başlatılan restorasyon çalışmalarında hızla sona doğru yaklaşılıyor.
Tarihi yapının üzerinde bulunduğu adacığın havadan çekilmiş görüntüleri, Kız Kulesi'nin tüm Türkiye ile çok daha sağlam ve aslına uygun olarak buluşmasına az kaldığını adeta müjdeliyor.