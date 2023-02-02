Kız Kulesi restorasyonunda sona yaklaşıldı! Drone ile görüntülendi

Kule ile özdeşleşen alem ve bayrak ortaya çıkmış durumda. Kulede iki farklı çalışma yürütülüyor. Bir yandan kulede restorasyon işlemleri akademisyenler eşliğinde büyük bir titizlikle yürütülürken, diğer yandan tarihi yapının üzerinde bulunduğu adada da çalışmalar sürüyor.