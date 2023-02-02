HAVA DURUMU | Meteoroloji'den 23 ile turuncu 4 ile sarı uyarı! Lapa lapa kar geliyor | 2 Şubat 2023 hava durumu
Kar soğuklarının geldiği bugünlerde hava nasıl olacak, kar yağacak mı sorularının yanıtları aranıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle 4 kente sarı, 23 kente ise turuncu kodlu uyarıda bulundu. Yeni yağışlı sistemle İstanbul'da daha etkili kar yağışının görüleceği gün belli oldu. İşte il il hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz(Sinop hariç), Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri(Gaziantep ve Kilis hariç) ile Eskişehir ve Ordu çevreleri, Ankara'nın güney kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri, Doğu Anadolu(Malatya, Van ve Iğdır hariç) ve Güneydoğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinin kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olmak üzere, kıyılar ile Marmara ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI
Yağışların Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri, Doğu Anadolu(Malatya, Van ve Iğdır hariç) ve Güneydoğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinin kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Yoğun kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda, aksamalar, buzlanma ve don, çığ tehlikesi, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU: İSTANBUL'A KAR GELİYOR
Meteoroloji'nin 5 günlük HAVA DURUMU tahminine göre bugün Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu'da etkili olan kar yağışı, yarın İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de etkisini gösterecek. Hafta sonu yurdun yeni bir yağışlı havanın etkisi altına girmesiyle İstanbul dahil Marmara Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağacak.