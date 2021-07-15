Kitaplara sığmayan destan: 15 Temmuz! Tarihe adını yazdıran 15 Temmuz kahramanlarından neler öğrendik?

🔸 Tam 5 yıl önce bugün, devletin her alanına sinsice sızan FETÖ terör örgütü, hain bir planla şehirlere tank ve zırhlı araçlarla inip, halka silah doğrulttu.

🔸 Hedef, demokratik yönetimi rafa kaldırmaktı!

🔸 35 uçak, 3 gemi, 37 helikopter, 74 tank, 246 zırhlı araç ve 4 bine yakın silahla, üniformaya gizlenen teröristler o gece 251 vatanseveri şehit etti!

🔸 Düşmana karşı kullanılması gereken mermiler, milleti nasıl hedef alırdı?

🔸 Bu kanunsuz eylemin içerisinde olanlar, en ağır şekilde bedelini ödeyeceklerdi!