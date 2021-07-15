Kitaplara sığmayan destan: 15 Temmuz! Tarihe adını yazdıran 15 Temmuz kahramanlarından neler öğrendik?
Türkiye tarihinin en karanlık gecesi olan 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam 5 yıl geçti. Halk darbe girişimine izin vermemek için sokağa dökülüp canlarını ortaya koydu. FETÖ'nün sinsice devletin tüm kılcal damarlarına sızarak devletin silahlarını millete doğrulttuğu, demokratik yönetimi rafa kaldırmayı hedeflediği darbe girişimine karşı koyanların aklında tek bir soru vardı: Şimdi değil de ne zaman? 35 uçak, 3 gemi, 37 helikopter, 74 tank, 246 zırhlı araç ve 4 bine yakın silahla üniformaya gizlenen teröristler o gece 251 vatanseveri şehit etti. Peki 15 Temmuz kahramanlarından neler öğrendik? İşte tarihe adını yazdıran o kahramanlar...
🔸 Tam 5 yıl önce bugün, devletin her alanına sinsice sızan FETÖ terör örgütü, hain bir planla şehirlere tank ve zırhlı araçlarla inip, halka silah doğrulttu.
🔸 Hedef, demokratik yönetimi rafa kaldırmaktı!
🔸 35 uçak, 3 gemi, 37 helikopter, 74 tank, 246 zırhlı araç ve 4 bine yakın silahla, üniformaya gizlenen teröristler o gece 251 vatanseveri şehit etti!
🔸 Düşmana karşı kullanılması gereken mermiler, milleti nasıl hedef alırdı?
🔸 Bu kanunsuz eylemin içerisinde olanlar, en ağır şekilde bedelini ödeyeceklerdi!
ERDOĞAN'IN ÇAĞRISI, HAİN DARBEYİ YERLE BİR ETTİ
🔸 Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı, hain darbeyi yerle bir etti.
🔸 Meydanlara inen halk demokrasi için birleşti.
🔸 Ölüme giden halkın direnişini kıramayan darbeci askerler teslim oldu.
🔸 15 Temmuz'da Allah Teâlâ, bu ülke ve millet üzerine zalimce planlar kuranların emellerini kursaklarında bıraktı.
15 TEMMUZ'UN EN GENÇ ŞEHİTLERİNDEN ONLAR...
🔸 15 yaşındaki Halil İbrahim Yıldırım ile Abdullah Tayyip Olçok, hain darbe girişiminin en genç şehitleri oldu.
🔸 İkisi de babalarıyla omuz omuza savundu vatanını…
🔸 Halil İbrahim'in, kardeşiyle birlikte ülke ülke gezme,
🔸 Abdullah Tayyip'in ise avukat olma hayali vardı.
VATANI İÇİN SOKAĞA ÇIKAN KAHRAMAN KADINLARIMIZDAN BİRİYDİLER
🔸 Türkan Türkmen Tekin ve Ayşe Aykaç…
🔸 Vatanı için sokağa çıkan kahraman kadınlarımızdan biriydiler.
🔸 Şehadet şerbeti içmeye hazırdı ikisi de…
🔸 Ayşe Aykaç, şehit haberleri gördükçe kendisine de nasip olmasını isterdi hep…
🔸 Türkan Türkmen'inse içine doğmuştu belki de erkenden sokağa çıkmıştı.
🔸 Darbeci askerlerin vatandaşların üzerine sürdüğü tankın altında kaldı.