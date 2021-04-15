Kısmi kapanma uzatılacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı mı geliyor? Bayramda tam kapanma...
Türkiye koronavirüs vakalarının tavan yapmasının ardından Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'ndan sonra yaptığı açıklama ile kısmi kapanma uygulamasına geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından vaka artışları nedeniyle kısmi kapanma uygulama kararı aldıklarını açıkladı. Açıklanan yeni tedbirlere göre, hafta içi sokak kısıtlaması saatleri akşam 19:00 - sabah 05.00 olarak değişirken, kısıtlama saatlerinde şehirlerarası seyahate izin verilmeyecek. Öte yandan dün açıklanan koronavirüs vaka sayısı 62 bini aştı. Tüm bu gelişmelerin ardından kısmi kapanmanın uzatılıp uzatılmayacağı büyük merak konusu oldu. Peki kısmi kapanma uzatılacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı mı geliyor? İşte detaylar...
15.04.2021 08:55
- Son Güncelleme: 15.04.2021 08:55