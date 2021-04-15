RAMAZAN İMSAKİYE
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Kısmi kapanma uzatılacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı mı geliyor? Bayramda tam kapanma...

Türkiye koronavirüs vakalarının tavan yapmasının ardından Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'ndan sonra yaptığı açıklama ile kısmi kapanma uygulamasına geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından vaka artışları nedeniyle kısmi kapanma uygulama kararı aldıklarını açıkladı. Açıklanan yeni tedbirlere göre, hafta içi sokak kısıtlaması saatleri akşam 19:00 - sabah 05.00 olarak değişirken, kısıtlama saatlerinde şehirlerarası seyahate izin verilmeyecek. Öte yandan dün açıklanan koronavirüs vaka sayısı 62 bini aştı. Tüm bu gelişmelerin ardından kısmi kapanmanın uzatılıp uzatılmayacağı büyük merak konusu oldu. Peki kısmi kapanma uzatılacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı mı geliyor? İşte detaylar...

15.04.2021 08:55 - Son Güncelleme: 15.04.2021 08:55
Kısmi kapanma uzatılacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı mı geliyor? Bayramda tam kapanma...

Son dakika haberine göre, kabine toplantısının ardından yeni koronavirüs yasaklarını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki hafta boyunca kısmi kapanma olacağını söyledi. Eğer vaka sayıları beklenilen seviyeye inmezse yeni kısıtlamaların gelebileceğini aktardı.

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Kısmi kapanma uzatılacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı mı geliyor? Bayramda tam kapanma...

Ardından ne gibi yasakların uygulanacağı merak konusu oldu. İki haftalık süreç daha da kötüye giderse bayramda komple sokağa çıkma yasağı uygulanması bekleniyor.

Kısmi kapanma uzatılacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı mı geliyor? Bayramda tam kapanma...

Türkiye gazetesinin haberine göre, şehirler arası seyahatin ise tamamen duracağı düşünülüyor. Böylelikle akraba, eş dost ziyaretlerinin önüne geçilerek virüsün yayılımının yavaşlatılması hedefleniyor.

Kısmi kapanma uzatılacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı mı geliyor? Bayramda tam kapanma...

81 İLE YENİ GENELGE GİTTİ
Bu arada, İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Kısmi Kapanma" konulu genelge gönderdi. Genelgede şu ifadeler yer aldı: Hafta içi saat 19.00'dan 05.00'e kadar, hafta sonu ise tamamen sokağa çıkmak yasak olacak.

Kısmi kapanma uzatılacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı mı geliyor? Bayramda tam kapanma...

Ancak çalışma kâğıdı olanlar bu yasaktan muaf tutulacak. Kısıtlama, turistleri de kapsamayacak. Ama ülkemizde yaşayan yabancı uyruklu kişiler sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olacak.