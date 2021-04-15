Hangi ilde kaç kişi koronavirüs aşısı oldu? İstanbul, Ankara ve İzmir'de son durum ne? İşte o liste...

Türkiye, aşılama çalışmalarında dünyada 6. sırada. yer alıyor. Aşı olanların hastaneye yatış, yoğun bakım ve entübe oranları yarı yarıya düştü. Peki, Türkiye'de hangi ilde ne kadar koronavirüs aşısı uygulandı? İşte merak edilen tüm detaylar ve il il koronavirüs aşısı yapılan kişi sayısı...

15.04.2021 00:29 - Son Güncelleme: 15.04.2021 00:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





