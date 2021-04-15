Hangi ilde kaç kişi koronavirüs aşısı oldu? İstanbul, Ankara ve İzmir'de son durum ne? İşte o liste...
Türkiye, aşılama çalışmalarında dünyada 6. sırada. yer alıyor. Aşı olanların hastaneye yatış, yoğun bakım ve entübe oranları yarı yarıya düştü. Peki, Türkiye'de hangi ilde ne kadar koronavirüs aşısı uygulandı? İşte merak edilen tüm detaylar ve il il koronavirüs aşısı yapılan kişi sayısı...
15.04.2021 00:29
- Son Güncelleme: 15.04.2021 00:59
"covid19asi.saglik.gov.tr" adresinden derlenen verilere göre, saat 21.45 itibarıyla Türkiye'de yapılan toplam aşı sayısı 19 milyon 350 bini geçti.
Bunların 11 milyon 625 binden fazlası 1. doz uygulanan kişi sayısıyken, 7 milyon 725 binden fazlası 2. doz uygulanan kişi sayısı olarak kaydedildi.
İşte il il 1. ve 2.doz aşı uygulanan kişi sayıları…
ADANA
Toplam yapılan aşı sayısı - 473 bin 372
1. doz uygulanan kişi sayısı - 281 bin 293
2. doz uygulanan kişi sayısı - 192 bin 79
ADIYAMAN
Toplam yapılan aşı sayısı - 109 bin 783
1. doz uygulanan kişi sayısı - 64 bin 687
2. doz uygulanan kişi sayısı - 45 bin 96
AFYONKARAHİSAR
Toplam yapılan aşı sayısı - 186 bin 215
1. doz uygulanan kişi sayısı - 110 bin 317
2. doz uygulanan kişi sayısı - 75 bin 898