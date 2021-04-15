SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan ‘uzaktan eğitim’ paylaşımı: Sosyal medya hesabından duyurdu
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önümüzdeki süreçle ilgili yüz yüze eğitim, uzaktan eğitim ve okulların kapanmasına dair peş peşe son dakika açıklamaları geldi. Bakan Selçuk, eğitimin geleceği için Kovid-19 tedbirlerine uyulmasını isteyerek, "Ne okullarımızı açık tutabilmek için gösterdiğimiz gayreti ne de 'Bir kez daha uzaktan eğitime geçiyoruz' derken duyduğumuz üzüntüyü anlatmamın imkanı var." ifadesini kullandı. Öte yandan Türkiye'de okulların ne kadar kapalı kalacağı, yüz yüze eğitime nerelerde ve nasıl ara verileceği netleşti. İşte uzaktan eğitime dair son dakika gelişmeleri.
"Sizlere burada, ne yüz yüze eğitime başladığımızda duyduğumuz sevinci ne uzaktan eğitimi etkin bir şekilde sürdürebilmek için verdiğimiz çabayı... Ne okullarımızı açık tutabilmek için gösterdiğimiz gayreti ne de 'Bir kez daha uzaktan eğitime geçiyoruz' derken duyduğumuz üzüntüyü anlatmamın imkanı var. 1 milyon öğretmenin ve 18 milyon öğrencinin duygularını bir cümleye sığdıramıyoruz. Yine de deneyeceğim: Lütfen, ülkenin eğitim geleceği için kurallara uyalım; hepimiz, hepimiz ve hepimiz..."
8 VE 12'NCİ SINIF HARİÇ BUGÜN İTİBARIYLA BAŞLIYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kabine toplantısı kararlarına ilişkin önce İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı. Ardından Milli Eğitim Bakanlığı genelgesi 81 ilin valiliğine gönderildi. Bu kapsamda atılacak adımlarla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan peş peşe açıklayıcı bilgilendirmeler geldi. Buna göre Türkiye'de okulların ne kadar kapalı kalacağı, yüz yüze eğitime nerelerde ve nasıl ara verileceği netleşti.