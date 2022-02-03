HAVA DURUMU | İstanbul’a kar geri geldi! Meteoroloji’den 33 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı! Kuvvetli olacak!
İstanbul Valiliği dün batı kesimlerinden kar yağışının giriş yapacağını duyurduktan saatler sonra Beylikdüzü ve Silivri'de kar yağışı görüldü. İstanbullular kar yağışı geri mi geldi? İstanbul'a kar yağacak mı? sorularının yanıtını ararken Meteoroloji'den 33 ile flaş uyarılar geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 27 kente sarı, 6 kente turuncu kodlu uyarıda bulundu. Meteoroloji'nin yeni raporuna göre yağışların Antalya çevreleri ile Muğla'nın kıyı, Isparta ve Burdur'un güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İstanbul'da bugün aralıklarla yağmur ve sağanak yağış etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve Sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve Kar şeklinde görülecek olan yağışların; Antalya çevreleri ile Muğla'nın kıyı, Isparta ve Burdur'un güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunurken iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer toz taşınımı bekleniyor. İşte yurttan hava durumu raporları...
İSTANBUL'DA KAR SÜRPRİZİ
İstanbul'un yüksek kesimlerinden Beylikdüzü ve Silivri'de kar yağışı etkili oldu. Ağırlıklı olarak Çaydere Mahallesinde gözlemlenen kar yağışı gece saatlerinde yoğunlaştı ve etkisini arttırdı.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Antalya çevreleri ile Muğla'nın kıyı, Isparta ve Burdur'un güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
FIRTINA UYARISI
Marmara, Kuzey Ege Kıyıları ve Orta Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden, Batı Akdeniz Kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı olumsuzluklar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ UYARISI VERİLEN NOKTALAR
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON UYARISI
İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Trakya kesiminde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın; kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
EDİRNE °C, 6°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı
İSTANBUL °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı